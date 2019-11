HOI Productions Germany GmbH

Proben-Countdown für ein spektakuläres TV-Show-Opening: 10 Prominente, 10 Profi-Trainer und 14 internationale Showskater von HOLIDAY ON ICE zelebrieren Eröffnungs-Performance

+++ Die SAT.1-Live-Show "Dancing on Ice" geht morgen mit besonderem Support in die zweite Staffel: mit HOLIDAY ON ICE begleitet die berühmteste Eisshow der Welt alle sieben TV-Events mit Eiskunstlauf-Performances auf Weltklasse-Niveau - HOLIDAY ON ICE Creative Director Robin Cousins begleitet den Kreativprozess für alle Show-Performances des TV-Formats +++

Morgen eröffnet "Dancing on Ice" zur ersten Show die Eisfläche der neuen Staffel. Dafür ist es der SAT.1-Live-Show gelungen, einen Kooperationspartner der Extraklasse zu gewinnen (ab 15. November 2019, immer freitags um 20:15 Uhr und zum Start zusätzlich am Sonntag, 17. November 2019 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn). HOLIDAY ON ICE steht Pate für Eiskunstlauf auf Top-Niveau sowie herausragender Kreativität und bereichert alle sieben Live-Shows mit aufwändig choreografierten Eis-Performances.

+++ Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau als Vorbild +++

Olympiasieger Robin Cousins, Creative Director und Choreograf der neuen HOLIDAY ON ICE Show SUPERNOVA, wird dafür alle Performances von "Dancing on Ice" - speziell die großen Show-Openings - kreativ und bei den Proben unterstützen. "Es ist mir eine große Ehre und besondere Herausforderung für das deutsche TV-Publikum emotionsstarke Show-Erlebnisse mitzugestalten. Gemeinsam mit den Kandidaten und ihren Trainern möchte ich von Show zu Show immer mehr Kreativität und Perfektion erreichen, um dem hohen Anspruch eines Millionenpublikums an großes Eis-Entertainment gerecht zu werden", so Robin Cousins, der das TV-Format bereits in England begleitet hat. Zum Start der zweiten Staffel präsentieren 14 internationale Profiskater eine eigens choreografierte Performance, inspiriert aus der HOLIDAY ON ICE Jubiläumsproduktion SHOWTIME - Vierfach-Sprünge, rasante Choreografien und Stunts auf höchstem Niveau werden live on air zu sehen sein. Eine besondere Rolle nehmen auch diese beiden Eiskunstlauf-Profis der HOLIDAY ON ICE Familie ein: Stina Martini und Sabrina Cappellini werden als Trainer und Eistanz-Partner an der Seite von André Hamann und Jens Hilbert antreten.

+++ Nikolaus-Highlight: Vier junge Ausnahmetalente und Olympiasiegerin zu Gast +++

Für vier vielversprechende Nachwuchstalente der HOLIDAY ON ICE ACADEMY zwischen 10 und 14 Jahren geht zu Nikolaus ein Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit ACADEMY Schirmherrin und Olympiasiegerin Aljona Savchenko werden sie am 6. Dezember live bei "Dancing on Ice" eine emotionale Show-Kür performen. Für Aljona Savchenko ist dies die Rückkehr aufs Eis und ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit nach der Geburt ihrer Tochter im September 2019.

+++ Die SAT.1-Show "Dancing on Ice" +++

In der zweiten Staffel der Live-Show "Dancing on Ice" wagen sich dieses Mal zehn Prominente auf die Eisbühne. An ihrer Seite: Eiskunstlauf-Profis, die sie auf ihrem Weg vom ersten, vorsichtigen Schritt auf Schlittschuhen bis zur anmutigen Kür auf dem Eis begleiten. In insgesamt sieben Live-Shows kämpfen die Eislaufpaare um die "Dancing on Ice"-Siegertrophäe. Wer diese bekommt, das entscheiden am Ende die Zuschauer und die dreiköpfige Fachjury.

+++ Über HOLIDAY ON ICE +++

Mit mehr als 330 Millionen Besuchern ist HOLIDAY ON ICE die meistbesuchte Eisshow der Welt. Seit der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich der Publikumsmagnet von einer kleinen Hotelproduktion in den USA zu einem global agierenden Eis-Entertainment-Produzenten entwickelt. Bereits 1951 eroberte HOLIDAY ON ICE Europa und feierte im gleichen Jahr die erste Deutschlandpremiere in Frankfurt am Main. Das Original aller Eiskunstshows präsentiert Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Comedy, Musical und Akrobatik. HOLIDAY ON ICE tourt in der kommenden Saison mit den Produktionen SUPERNOVA und SHOWTIME von November 2019 bis April 2020 durch Deutschland, Österreich, Polen und Frankreich. Mit dabei: Sarah Lombardi, Joti Polizoakis und Nachwuchstalente zu ausgewählten Shows.

Tickets und Infos zur Show: www.holidayonice.de Ticket-Hotline: 01805-4414 (EUR 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, mobil max. EUR 0,42/Min) Tickets für HOLIDAY ON ICE sind ab 24,90 EUR* erhältlich. Für Kinder ab 19,90 EUR*.

*Alle angezeigten Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt., Systemgebühr und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten- und ÖPNV-Gebühr sowie Buchungsgebühr von max. EUR 2,00 je Ticket und Versandkosten.

Tourdaten für SUPERNOVA 2019/2020 Grefrath 27.11.2019 - 01.12.2019 Grefrather EisSport & EventPark Rostock 05.12.2019 - 08.12.2019 StadtHalle Hannover 12.12.2019 - 15.12.2019 TUI Arena Leipzig 19.12.2019 - 26.12.2019 Arena Leipzig Köln 28.12.2019 - 29.12.2019 LANXESS arena Düsseldorf 02.01.2020 - 05.01.2020 Mitsubishi Electric HALLE Frankfurt 07.01.2020 - 13.01.2020 Festhalle Dortmund 17.01.2020 - 19.01.2020 Westfalenhalle Stuttgart 23.01.2020 - 26.01.2020 Porsche-Arena Mannheim 30.01.2020 - 02.02.2020 SAP Arena Hamburg 06.02.2020 - 09.02.2020 Barclaycard Arena Zwickau 12.02.2020 - 17.02.2020 Stadthalle Bremen 19.02.2020 - 23.02.2020 ÖVB-Arena

Tourdaten für SHOWTIME 2019/2020 Hof 05.12.2019 - 08.12.2019 Freiheitshalle Nürnberg 12.12.2019 - 15.12.2019 Arena Nürnberger Versicherung Essen 18.12.2019 - 22.12.2019 Grugahalle Münster 26.12.2019 - 30.12.2019 MCC Halle Münsterland München 02.01.2020 - 06.01.2020 Olympiahalle Braunschweig 09.01.2020 - 12.01.2020 Volkswagen Halle Magdeburg 15.01.2020 - 19.01.2020 GETEC-Arena Erfurt 23.01.2020 - 26.01.2020 Messehalle 1 Wien 29.01.2020 - 09.02.2020 Wiener Stadthalle Innsbruck 14.02.2020 - 16.02.2020 Olympiahalle Dresden 19.02.2020 - 23.02.2020 Messehalle 1 Berlin 26.02.2020 - 08.03.2020 Tempodrom Saarbrücken 10.03.2020 - 11.03.2020 Saarlandhalle Göttingen 13.03.2020 - 15.03.2020 Lokhalle Freiburg 19.03.2020 - 22.03.2020 Sick Arena Kiel 02.04.2020 - 05.04.2020 Sparkassen-Arena-Kiel Wetzlar 09.04.2020 - 13.04.2020 Rittalarena

Show-Termine mit Sarah Lombardi und Joti Polizoakis SUPERNOVA Grefrath 27.11.2019 - 19:00 Uhr Grefrather EisSport & EventPark Hannover 15.12.2019 - 13:00 Uhr TUI Arena Köln 28.12.2019 - 16:30 Uhr LANXESS arena Düsseldorf 04.01.2020 - 16:30 Uhr Mitsubishi Electric HALLE Frankfurt 11.01.2020 - 20:00 Uhr Festhalle Dortmund 18.01.2020 - 20:00 Uhr Westfalenhalle Stuttgart 25.01.2020 - 20:00 Uhr Porsche-Arena Hamburg 08.02.2020 - 16:30 Uhr Barclaycard Arena

SHOWTIME München 05.01.2020 - 13:00 Uhr Olympiahalle Berlin 01.03.2020 - 13:00 Uhr Tempodrom

