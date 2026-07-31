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Recht auf Reparatur: Mit wenigen Klicks zum passenden Reparaturpartner

Website bringt Verbraucher und Fachbetriebe in ganz Deutschland zusammen

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Hannover (ots)

Wenn die Waschmaschine nicht mehr abpumpt, der Kühlschrank nicht mehr richtig kühlt oder das Display des Smart-TVs schwarz bleibt, stellt sich schnell die Frage: Direkt reparieren oder doch neu kaufen - und wer kann mir hier überhaupt weiterhelfen? Klarheit und Unterstützung bietet ab sofort die Website www.reparieren-statt-wegwerfen.de. Sie führt direkt zu passenden Werkstätten in der Nähe. Zudem stellt sie die wichtigsten Fakten rund um das Recht auf Reparatur zu Verfügung. Die Seite wird vom Spezialversicherer Wertgarantie gemeinsam mit den strategischen Partnern der Verbundgruppen EK Retail, ElectronicPartner, Euronics, Expert und Telering betrieben und richtet sich an alle, die vor einer Reparaturentscheidung stehen und auf der Suche nach Orientierung und einfachem Service sind.

In wenigen Klicks zur passenden Werkstatt

Herzstück der Website ist die Werkstattsuche. Sie funktioniert bewusst einfach und führt schnell zum Erfolg. Nach der Auswahl des passenden Gerätes und ein paar Angaben zu Hersteller und Wohnort werden den Nutzern sofort passende Reparaturbetriebe in der Nähe angezeigt. Sie sehen direkt die Kontaktdaten und das Leistungsprofil der Werkstätten und können sich bei Fragen rund um Diagnose, Reparatur und Kosten an den Fachbetrieb wenden - ohne lange Internetrecherche und ohne aufwendige Registrierung.

Recht auf Reparatur: Komplexes Thema einfach erklärt

Laut einer Studie des IFH Köln im Auftrag von Wertgarantie und dem BVT Handelsverband Technik haben 44 Prozent der Verbraucher gehört, dass es ein neues Gesetz zum Recht auf Reparatur sowie neue Regeln dazu gibt - viele kennen aber die Details nicht. Genau hier setzt reparieren-statt-wegwerfen.de an: Die Website erklärt in verständlicher Sprache, was die neuen Vorgaben für den Alltag bedeuten: "Für welche Gerätekategorien gelten neue Reparaturvorgaben?" oder "Was deckt die Gewährleistung ab?", auf diese und weitere Fragen gibt es unter reparieren-statt-wegwerfen.de die Antworten.

Service für Verbraucher und Kompetenz des Fachhandels unter einem Dach

Mit der neuen Website werden Service für Verbraucher und Kompetenz des Fachhandels zusammengeführt. Die Werkstätten sind häufig langjährig etablierte Betriebe, die nicht nur reparieren, sondern auch beraten - etwa zu Ersatzteilen, Ersatzgeräten oder zur sinnvollen Weiternutzung bestehender Geräte. Aktuell sind über 1.500 Reparaturbetriebe gelistet, Tendenz steigend.

Die Partner der Service-Kooperation - EK Retail, ElectronicPartner, Euronics, Expert, Telering und Wertgarantie - setzen mit ihrem Engagement ein Zeichen für das gemeinsame Verständnis: Reparaturen sollen in Deutschland zugänglicher, transparenter und einfacher werden. Gleichzeitig bleibt der stationäre Fachhandel als erster Ansprechpartner für technische Fragen und Services sichtbar.

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