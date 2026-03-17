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Wertgarantie Group: Positive Entwicklung trotz angespannter Konsumlage

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Hannover (ots)

Die Wertgarantie Group hat sich 2025 behauptet: Kontinuierliches Wachstum, starke Kundenbindung und gelebte Nachhaltigkeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld zeichnen das abgelaufene Geschäftsjahr aus. Die Wertgarantie-Gruppe zieht für das Geschäftsjahr 2025 eine insgesamt positive Bilanz. "In einem weiterhin von Konsumzurückhaltung, Preissteigerungen und Unsicherheiten geprägten Umfeld ist es unserer Unternehmensgruppe gelungen, die Position weiter zu stärken, die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells zu beweisen und zentrale Zukunftsthemen gezielt voranzutreiben", ordnet Patrick Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender, ein.

Angesichts eines dauerhaft schwachen konjunkturellen Umfelds, einer stagnierenden Wirtschaftsleistung und einer hohen Sparquote sah sich Wertgarantie mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen konfrontiert, verdeutlicht Patrick Döring: "Neben den vielfältigen Sorgen unserer Zeit - von globalen Krisen bis zu gesellschaftlichen Unsicherheiten - ist die Sorge vor einem Verlust des Wohlstandes deutlich in einer Kaufzurückhaltung erkennbar. Ein Unternehmen wie das unsere, das im Konsumbereich Versicherungen anbietet, bekommt diese Entwicklung unmittelbar zu spüren. Entscheidend ist für uns: Wir haben diese Herausforderungen souverän bewältigt!"

Mit 1,8 Millionen Neuverträgen blickt die Wertgarantie Group auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Im Geschäftsfeld CE wurden 1,6 Millionen Neuverträge erreicht. Mit diesen Zahlen ist es der Wertgarantie gelungen, das Rekordjahr 2024 zu bestätigen. Auf dem deutschen Markt sowie in Österreich entwickelte sich das Neugeschäft insgesamt stabil auf konstantem Niveau. In Spanien, Frankreich und den Niederlanden gelang zudem ein spürbarer Zuwachs. Die Relevanz des Auslandsgeschäftes der Unternehmensgruppe wächst weiter: Etwa ein Drittel der Verträge bestehen außerhalb Deutschlands, etwa ein Fünftel des Beitragsvolumens wird im Ausland generiert.

Der Vertragsbestand der Wertgarantie Group hat sich weiterhin positiv und stabil entwickelt, dazu trägt insbesondere die Beständigkeit der Kundinnen und Kunden der Unternehmensgruppe bei. "Viele unserer Versicherten führen ihre Verträge über einen langen Zeitraum fort und bleiben uns dauerhaft verbunden. Mit dieser Kundenbasis bleibt die Unternehmensgruppe langfristig stabil und zukunftsfähig", sagt Vorstandsvorsitzender Patrick Döring.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 bestätigen den Anspruch und verdeutlichen die erfolgreiche Arbeit. Die Wertgarantie Group hat das Geschäftsjahr 2025 mit 8,7 Millionen Verträgen abgeschlossen. "Wir schaffen es, durch die Kombination aus persönlicher Betreuung, digitalen Angeboten und schneller, unkomplizierter Hilfe im Schadenfall unsere Kundenbindung nachhaltig zu stärken. Angesichts der Herausforderungen im Markt ist dies wichtiger denn je", unterstreicht Patrick Döring. Der Net Promoter Score von 64 im vergangenen Jahr ist ein Beleg für die außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit. Im Branchenvergleich der Versicherungswirtschaft stellt dieses Ergebnis einen überdurchschnittlichen Spitzenwert dar.

Trotz des insgesamt rückläufigen Absatzes von Fahrrädern und E-Bikes im vergangenen Jahr ist es der Marke linexo by Wertgarantie gelungen, die starke Marktposition zu festigen und mit Blick auf die Bestandszahlen weiter auszubauen: 850.000 Kundinnen und Kunden haben sich für einen Schutz von linexo entschieden. "Der Wettbewerb unter den Versicherern hat deutlich zugenommen", erklärt Patrick Döring. "Mit den Ergebnissen unseres Bikebereichs haben wir uns an der Spitze behaupten können." Mit den kontinuierlich steigenden Bestandszahlen nähert sich die Marke linexo in absehbarer Zeit der Millionengrenze und stärkt ihre Position im Markt deutlich.

Von der dynamischen Entwicklung im Bike- und E-Bike-Leasing konnte auch linexo profitieren. Die Kombination von Leasing und Versicherung aus einer Hand wurde von vielen Händlern und Kunden als Vorteil wahrgenommen. "Wir haben mit linexo unter Beweis gestellt, wie traditionelle Versicherung und Leasingkompetenz erfolgreich mit Innovationen und digitalen Lösungen verbunden werden können. Unsere Marke hat sich sowohl im Segment Versicherung als auch im Leasing klar positioniert - und einige der innovativen Ansätze, die wir in der kurzen Zeit eingeführt haben, finden inzwischen im Markt Anerkennung und Umsetzung", unterstreicht Patrick Döring.

Mit der Auszeichnung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Produkte 2026 im Bereich "Ressourcen" wurde der Komplettschutz von Wertgarantie für Elektronikgeräte als Vorreiter für nachhaltigen Konsum geehrt. "Wertgarantie steht für den Grundsatz 'Reparieren statt Wegwerfen' - das ist fester Bestandteil unserer Identität", erläutert Vorstandsvorsitzender Patrick Döring. "Unser Beispiel zeigt, dass verantwortungsvolles Handeln und unternehmerischer Erfolg kein Widerspruch sind. Die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ist für uns Anerkennung und Motivation zugleich: Wir setzen uns weiterhin entschlossen dafür ein, dass Reparaturen selbstverständlich werden und nachhaltiges Konsumverhalten in der Gesellschaft Einzug hält."

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten bleibt die Wertgarantie Group auch als Arbeitgeber konsequent auf Stabilität und Wachstum ausgerichtet. Mit einem Anstieg der Belegschaft auf 1.360 Mitarbeitende verzeichnete das Unternehmen erneut einen Personalzuwachs - ein klares Signal für sichere Arbeitsplätze mit langfristiger Perspektive. Dabei sorgen flexible Arbeitszeitmodelle sowie moderne, hybride Arbeitsformen für die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und die Förderung individueller Lebensentwürfe. Am Heimatstandort in Hannover sind rund 900 Mitarbeitende beschäftigt. "Wir sind in Hannover und der Region seit Jahren ein verlässlicher Arbeitgeber. Wir übernehmen Verantwortung und kümmern uns", sagt Patrick Döring.

Auf eine mögliche Trendwende bei der Verbraucherstimmung will sich die Wertgarantie Group nicht verlassen. Das angestrebte Bestandswachstum im Jahr 2026 soll vielmehr aus eigener Kraft erzielt werden. Innovative Produkte und Services mit Mehrwert für Handel, Kunden und Umwelt sowie der gezielte Ausbau strategischer Partnerschaften bilden dafür die Grundlage. "Wir ruhen uns nicht auf dem bisher Erreichten aus, sondern verfolgen unsere Ziele mit klarem Fokus und Ausdauer. Nur mit einer klaren Wachstumsorientierung können wir langfristig erfolgreich bleiben", betont Patrick Döring. "Kontinuierliches Wachstum ist ein zentraler Bestandteil unserer Entwicklung - Wachstum gehört zur DNA von Wertgarantie."

Das gesamte Pressematerial und die Aufzeichnung der Pressekonferenz gibt es im Wertgarantie Group Newsroom: https://wertgarantie-group.com/ueber-uns/newsroom/pressekonferenz

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