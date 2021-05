Wertgarantie

Wertgarantie Reparatur-Marktplatz erweitert Reparaturangebot um Tablets

Hannover (ots)

Der Wertgarantie Reparatur-Marktplatz, ehemals Clickrepair, erweitert sein Reparatur-Portfolio. Interessenten als auch Kunden, die z. B. keine Versicherung für ihr defektes Gerät bei Wertgarantie haben, können ab sofort nicht nur Smartphones, sondern auch Tablets über den Wertgarantie Reparatur-Marktplatz reparieren lassen. Im Zuge der Weiterentwicklung des Reparatur-Marktplatzes werden weitere Produktkategorien wie Smartwatches und Notebooks folgen.

Gemeinsam mit seinen über 1000 Partnerwerkstätten bietet der Wertgarantie Reparatur-Marktplatz, ehemals Clickrepair, seinen Kunden seit sechs Jahren einen zuverlässigen und kompetenten Service rund um die Smartphone-Reparatur. Nun erweitert der Marktplatz sein Reparaturangebot um Tablets. "Somit möchten wir einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass der Lebenszyklus von technischen Geräten verlängert wird. Deshalb werden wir auch in den nächsten Monaten weitere Produktkategorien wie Smartwatches und Notebooks auf unserem Reparatur-Marktplatz aufnehmen.", sagt Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie. Der Reparaturservice rund um Tablets und Smartphones steht Interessenten und Kunden auch ohne einer Wertgarantie Geräteversicherung über den Reparatur-Marktplatz zur Verfügung.

Für den Start werden Reparaturen für eine Vielzahl an Tablet-Modellen angeboten - von Apple und Samsung bis hin zu Huawei. Das Angebot wird stetig weiter ausgebaut, sodass zeitnah für alle gängigen Tablet-Modelle die passende Reparatur verfügbar ist.

Über Wertgarantie

Wertgarantie ist der Fachhandelspartner Nr.1 im Bereich Garantie-Dienstleistung und Versicherung für Haushalts- und Konsumelektronik, Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter sowie Smart Home-Anlagen, Hörgeräte und Hausleitungen. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Group zählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allem im mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner des Spezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller, Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Rund 930 Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, der Bestand der Gruppe zählt aktuell rund 7 Millionen Kunden.

2020 wurde Wertgarantie erneut von Deutschland Test in der Studie "Deutschlands wertvollste Unternehmen" in der Kategorie Versicherungen ausgezeichnet. Das Qualitätsurteil lautete "Ökologisch, ökonomisch & sozial wertvoll". Vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) erhielt Wertgarantie 2021 zum vierten Mal in Folge die Auszeichnungen "Beste Elektronikversicherung" und "Beste Smartphoneversicherung".

