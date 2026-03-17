Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.: Iran-Konflikt treibt Spritpreise - Baumschulen spüren drastische Anstieg bei Frachtkosten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der anhaltende Iran-Konflikt hat die weltweiten Öl- und Spritpreise in kurzer Zeit spürbar ansteigen lassen. Die Sperrung wichtiger Handelsrouten - darunter die Straße von Hormus - führt zu einer spürbaren Verknappung und Preissteigerung bei Kraftstoffen. In Deutschland erreichen Diesel- und Benzinpreise vielerorts die höchsten Stände seit zwei Jahren.

Diese Entwicklung trifft die deutschen Baumschulen unmittelbar und empfindlich: Steigende Frachtkosten belasten die Branche in einem zentralen Teil ihres Geschäftsmodells. Baumschulen produzieren nicht nur Pflanzen - sie transportieren sie auch:

große Bäume für öffentliche Baustellen,

umfangreiche LKW-Ladungen für Gartencenter,

vielfältige Lieferungen für Landschaftsbau und Privatkunden.

Mit den sprunghaft gestiegenen Dieselpreisen haben sich die Transportkosten innerhalb weniger Tage spürbar erhöht. Diesel verteuerte sich seit Beginn der Eskalation allein übers Wochenende um mehr als einen Cent pro Liter und könnte laut Experten weiter steigen, wenn der Ölpreis hoch bleibt.

Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen e.V. (BdB), betont:

"Die steigenden Frachtkosten treffen unsere Betriebe mit voller Wucht. Jede Pflanze, jeder Baum muss transportiert werden - und wenn sich der Dieselpreis so rasant erhöht, steigen unsere Logistikkosten proportional. Die Auswirkungen des Iran-Konflikts sind damit klar in unserer Branche angekommen."

Für Pflanzenverwender - von kommunalen Auftraggebern über den Garten- und Landschaftsbau bis hin zu Gartencentern - bedeutet dies: In den kommenden Wochen sind steigende Preise kaum vermeidbar.

Wie sich die Lage entwickelt, hängt maßgeblich von der Stabilität der Ölversorgung ab. Solange die geopolitische Situation angespannt bleibt, rechnen Experten nicht mit einer schnellen Entlastung bei den Kraftstoffpreisen.

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell