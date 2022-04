Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

The Queen's Green Canopy: Gemeinsame Baumpflanzung der britischen Botschafterin in Deutschland und des Bund deutscher Baumschulen im Tierpark Berlin

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Einladung zum Fototermin am 5. Mai 2022 um 13:45 Uhr, Tierpark Berlin, Am Tierpark 125, 10319 Berlin

Am 5. Mai 2022 um 14 Uhr pflanzen die britische Botschafterin Jill Gallard, Helmut Selders, Präsident Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., und Zoodirektor Dr. Andreas Knieriem gemeinsam einen vom BdB gestifteten Feuer-Ahorn (Acer ginnala) im Tierpark Berlin. Dies ist der Auftakt einer Reihe von Baumpflanzungen der britischen Botschafterin und des BdB in ganz Deutschland.

Anlass ist der 70. Jahrestag der Thronbesteigung der Queen, der nicht nur mit traditionellen Feierlichkeiten begangen wird, sondern auch mit einer Initiative, die sich über das gesamte Jubiläumsjahr erstreckt: The Queen's Green Canopy - das "grüne Baumkronendach der Königin". Hierbei handelt es sich um einen Aufruf an alle - von Schulen, Pfadfindergruppen und Vereinen bis hin zu Unternehmen, Kommunen und Grafschaften -, durch Pflanzung von Bäumen einen Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt zu leisten und damit ein nachhaltiges Vermächtnis der 70-jährigen Regentschaft der Königin zu schaffen, an dem sich zukünftige Generationen erfreuen werden. Schirmherr dieser Initiative ist der Prinz von Wales.

Bitte melden Sie sich per E-Mail bis zum 4. Mai 2022 um 15 Uhr zur Teilnahme an der Baumpflanzung an bei:

Svenja Eisenbarth

Kommunikation | Communication

Zoologischer Garten Berlin AG

Hardenbergplatz 8

10787 Berlin

E-Mail: presse@tierpark-berlin.de

Einlass in den Tierpark erfolgt über den Eingang Schloss. Sie werden dort in Empfang genommen und zum Pflanzort begleitet. Neben der Gelegenheit, Fotos zu machen, können ebenfalls Fragen an die Beteiligten gestellt werden.

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell