BdB Wintertagung 2019 in Goslar: Neuwahlen des Präsidiums und Verlängerung der Imagekampagne

Berlin (ots) - Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. veranstaltete vom 7. bis 10. Januar 2019 seine diesjährige Jahresauftaktveranstaltung traditionsgemäß in Goslar / Harz. Rund 250 Teilnehmer folgten der Einladung zur 86. BdB-Wintertagung. Fachlich und politisch wurden Entscheidungen für das laufende Jahr und für die Zukunft des Verbandes gefasst. Die während der BdB-Mitgliedervertreterversammlung stattgefundenen Wahlen haben Andreas Huben in seinem Amt als BdB-Schatzmeister und Hajo Hinrichs als BdB-Vizepräsidenten bestätigt. Gabriele Bschorr, bisher kooptiertes Präsidiumsmitglied, wurde ebenfalls zur BdB-Vizepräsidentin gewählt. Des Weiteren wurde in der BdB-Mitgliedervertreterversammlung die Verlängerung der Imagekampagne um weitere 4 Jahre beschlossen. Inhalte der Imagekampagne sind u.a. die allgemeinen Kommunikationsinstrumente wie Pressemitteilungen, Newsletter und Social Media sowie die Neukonzeptionierung der Ausbildungskampagne und die Digitalisierung der Broschüren "Erkennen Sie Qualität."

Neben Präsidiums- und Hauptausschusssitzungen sowie Mitgliedervertreterversammlung fanden rund zwanzig Fachgremiensitzungen statt. Die zentralen Inhalte in den Gremien waren das Verpackungsgesetz, die FLL-Gütebestimmungen, Pflanzenschutz, Hygiene-Leitfaden, Betriebsvergleich 4.0 und der BdB- Pflanzenmarkt. Außerdem wurde über die Torfminderungsstrategie beraten.

Als externe Referenten sprachen Rechtsanwalt Matthias Kroll über Änderungen im Vergaberecht 2019, Andrey Enders referierte zum Thema "Frachtmarkttendenzen 2019 / Herausforderungen beim Einkauf von Transportdienstleistungen". Zudem gab es einen Vortrag zur Kernfrage "Klimabäume - Welche Arten sind zukunftsträchtig?" von Dr. Philipp Schönfeld.

Die BdB Landesvertretung Württemberg mit seinem Vorsitzenden Friedrich Waller lud zu einem genussreichen Abend ein, bei dem das Programm der BdB-Sommertagung vom 04.-06.Juli 2019 in Schwäbisch Hall präsentiert wurde.

Zum Abschluss der BdB-Wintertagung motivierte Keynotespeaker Martin Klapheck mit dem Piano-Referat "Auf der Tonleiter zum Erfolg" zu einem produktiven Start ins BdB-Jahr 2019.

Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 15 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffen Leben". Seit 1993 ist der BdB zusammen mit weiteren Verbänden des Gartenbaus Gesellschafter der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an der Planung und Umsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und Internationalen Gartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.

www.gruen-ist-leben.de

Folgen Sie dem BdB auf www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen. Treten Sie unserer Xing-Gruppe "Grün ist Leben" bei. Unsere Pressemeldungen im Internet finden Sie unter https://www.gruen-ist-leben.de/meta-menue/pressemitteilungen/.

Weiteres Pressematerial finden Sie auch im Presseportal von news aktuell unter: http://www.presseportal.de/abo/direct/nr/126784.

Ein Pressefoto steht honorarfrei zum Download zur Verfügung: http://ots.de/Fb2kUC

Bildunterschrift: Das Präsidium: (v.l.n.r.) Präsident Helmut Selders, Andreas Huben, Gabriele Bschorr, Hajo Hinrichs, Michael Kutter. Foto: Sabine Wildemann für den BdB

Pressekontakt:

Kerstin Kuchmetzki

Referentin für Verbandskommunikation

Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Kleine Präsidentenstraße 1 | D-10178 Berlin |

T: +49 30 / 240 86 99-24

E: kuchmetzki@gruen-ist-leben.de

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell