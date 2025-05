Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV)

Zuwendung gegen Einsamkeit im Krankenhaus: Evangelischer Krankenhausverband auf dem Kirchentag 2025 in Hannover

Berlin (ots)

Der Deutsche Evangelische Krankenhausverband (DEKV) nimmt vom 30. April bis 4. Mai 2025 am Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover teil. Auf dem "Markt der Möglichkeiten" ist der DEKV mit einem eigenen Stand vertreten. Dort lädt der Verband Besucherinnen und Besucher ein, sich mit einem wichtigen Thema auseinanderzusetzen: Einsamkeit und Zuwendung im Krankenhaus. Einsamkeit ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, besonders im Krankenhaus. Für viele Patientinnen und Patienten ist der Krankenhausaufenthalt eine belastende Erfahrung, die durch fehlende soziale Kontakte zusätzlich erschwert wird. Zuwendung ist deshalb ein entscheidender Bestandteil einer guten Krankenhausversorgung.

"Mit einer gezielten Befragung möchten wir erfahren, wie Menschen Zuwendung im Krankenhaus erfahren und was dort gegen Einsamkeit helfen kann", so Christoph Radbruch, Vorsitzender des DEKV.

Ein besonderer Höhepunkt ist der für Samstag (3. Mai) angekündigte Besuch der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus, am DEKV-Stand. In ihrer Amtszeit wurde das vielschichtige Phänomen Einsamkeit mit seinen unterschiedlichen Ursachen stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Neben dieser Sensibilisierung hat das Bundesfamilienministerium in der vergangenen Legislaturperiode auch Modellprojekte gegen Einsamkeit initiiert.

"Einsamkeit betrifft sowohl jüngere als auch ältere Menschen. Ich freue mich daher besonders auf den Austausch über die gesellschaftlichen Herausforderungen und Lösungen zu diesem Thema mit Frau Paus. Die Ergebnisse der Befragungen und Gesprächsrückmeldungen vom Kirchentag fließen später in die Verbandsarbeit ein. Ziel ist es, die Versorgungsqualität in evangelischen Krankenhäusern weiter zu verbessern", so Radbruch.

