MultiCloud Handwerk: openHandwerk und ROOBEO kooperieren

Berlin (ots) - Die openHandwerk GmbH und die ROOBEO GmbH haben im Vorfeld zur BAU 2019 eine Kooperation vereinbart. Beide Unternehmen verfolgen die Digitalisierung im Handwerk und Bau. openHandwerk als Handwerkersoftware in der Cloud mit App, die alle Prozesse und Abläufe in Handwerks- und Serviceunternehmen digitalisiert. ROOBEO als Marktplatz- und Datenanbieter, der die Beschaffung von Produkten für Profi-Handwerker neu aufstellt und Großhändler bei der Digitalisierung maßgeblich unterstützt.

openHandwerk und ROOBEO bringen ab dem 01.02.2019 deutschlandweit die Beschaffung von Baustoffen in die Cloud. Die beiden Berliner Startups reagieren damit auf den Bedarf der Handwerksbetriebe weg von bestehenden Insellösungen hin zu ganzheitlich vernetzten Lösungen in der Cloud.

Die Kunden der openHandwerk können zukünftig über eine Schnittstelle direkt Material zu den entsprechenden Bauvorhaben oder Instandsetzungsmaßnahmen über ROOBEO bestellen. Weit mehr als 600.000 gelistete Produkte auf ROOBEO finden somit ihren Weg zur Baustelle. Zukünftig wird auch eine Belieferung in das Fahrzeug des Handwerkers, sowie über TSP (Transshipment Points) möglich und durch die Trackingfunktion der openHandwerk unterstützt.

Zusätzlich bietet ROOBEO seinen Kunden mit der Handwerkersoftware ein umfangreiches Cockpit, unterstützt sie bei der Digitalisierung und schafft somit eine umfänglichere Kundenbindung und viele weitere Mehrwerte.

Hierzu zählt die Echtzeit-Übergabe von Rechnungen, Lieferscheine und Angebote seitens ROOBEO an die Handwerkersoftware - zur Dokumentation im Dokumentenmanagementsystem und Weiterverarbeitung im Angebots- und Rechnungswesen.

"Mit der API Integration zu ROOBEO verfolgen wir unsere Strategie, Hersteller und Großhändler in unsere Cloudsoftware aufzunehmen und somit unseren Kunden neue Wege zur Beschaffung aufzuzeigen", erklärt openHandwerk Geschäftsführer Martin Urbanek. "Mit der Kooperation zu ROOBEO sind wir unserem Ziel MultiCloud Handwerk 2019 ein deutliches Stück nähergekommen."

Durch optimierte Prozesse und eine integrierte digitale Beschaffung werden die Handwerksbetriebe und Serviceunternehmen effizienter und strukturierter. Das bedeutet die Abwicklung von mehr Aufträgen trotz weiterhin bestehendem Fachkräftemangel.

ROOBEO Geschäftsführer Michél-Philipp Maruhn teilt die Vision. "Mit ROOBEO als Marktplatz in über 15 Gewerken und 500+ Lieferanten war für uns die Anbindung an eine gewerkeoffene Handwerkersoftware in der Cloud eine logische Folgerung. Ich denke weitere Branchenlösungen werden in der Zukunft folgen. Handwerker verlangen "nutzbare" digitale Mehrwerte. Wir befinden uns im letzten gigantischen Markt mit einem niedrigen digitalen Level, der gerade auf Cloud Computing und eine disruptive Beschaffung trifft."

Über openHandwerk:

openHandwerk ist eine prämierte "Software as a Service"-Lösung für Handwerksbetriebe zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen im Handwerk von der Auftragsannahme, Abwicklung bis hin zur Rechnungsstellung. Darüber hinaus beinhaltet die Handwerkersoftware ein Angebots- und Rechnungswesen sowie ein Dokumentenmanagementsystem mit Disposition, Zeiterfassung sowie Tracking und Performancemessung. Vor allem im Bereich Auftragsverwaltung, Durchführung und Dokumentation unterstützt die Handwerkersoftware die Betriebe innovativ. Mit einem Customizing ist die Software in der Lage auch bereits bestehende Prozesse in Unternehmen in der Software abzubilden. WirliebenHandwerk.digital

Weitere Informationen unter www.openHandwerk.de

Über ROOBEO:

ROOBEO ist der digitale Marktplatz für Baustoffe. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Sortiments-, Liefer- & Datenpartnern schaffen wir echte Mehrwerte und Prozessoptimierungen für unsere Kunden. Durch die Vielfalt unserer Partner bieten wir ein gewerkeübergreifendes Sortiment, sodass Kunden zukünftig nur auf ROOBEO zurückgreifen müssen. Ob Material für den Ausbau oder schwere Rohstoffe für den Rohbau, wir garantieren Qualitätsprodukte und nahtlose Prozesse.

Weitere Informationen unter www.roobeo.com

