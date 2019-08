Traumjacken zu Top-Preisen - Jacken zum Verlieben von NKD

NKD Services GmbH

Bindlach (ots)

- Saisonauftakt Herbst ab 29.08.19 - Highlight-Steppjacken zum Aktionspreis von 15,99 Euro statt bisher 29,99 Euro - In sechs unterschiedlichen Designs in allen NKD Filialen und auf nkd.com

Für die kommende Herbstsaison präsentiert das deutsche Textilunternehmen NKD vielseitige Steppjacken: Die Highlight-Modelle überzeugen in sechs modischen Varianten zu einem unschlagbaren Preis. Unter dem Motto "Jacken zum Verlieben" werden Damen mit einem ausgeprägten Mode- sowie Preisbewusstsein angesprochen.

Schnell sein lohnt sich:

Das Highlight-Produkt wird ab dem 29. August in allen NKD Filialen und online auf nkd.com zu einem Aktionspreis von 15,99 Euro statt bisher 29,99 Euro verfügbar sein. Die federleichte, wattierte Steppjacke überzeugt mit einem angenehmen Tragekomfort und durch eine der Figur schmeichelnde Schnittführung. Die Kollektionsstücke sind in sechs trendigen Designs wie Dunkelgrün, Rubinrot oder Senfgelb erhältlich und beinhalten auch gemusterte Modelle. Hosen, Pullover, Strickjacken und Accessoires (u. a. Schals) komplementieren das Herbst-Outfit. Die Pieces sind knitterfrei, leicht und klein zu verpacken - ideal für Reise und Urlaub. Alltagstauglich: Die Jacke ist für Shopping-Trips und Herbstspaziergänge der perfekte Begleiter. Neben der Steppjacke als Auftakt wird es ein weiteres Wendemodell in drei verschiedenen Varianten geben.

Das Unternehmen NKD

Mit insgesamt 1.800 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, einem eigenen Onlineshop sowie ca. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zählt die NKD Firmengruppe zu den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien und saisonale Dekoartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten.

Pressekontakt:

KARKALIS COMMUNICATIONS GMBH, Siegesstraße 13, 80802 München, Tel.:

089/21896455

E-Mail: h.tran@karkalis-communications.com. Internet:

www.karkalis-communications.com

NKD Services GmbH, Bühlstraße 5-7, 95463 Bindlach, Tel.: 09208

699-444, Fax: 09208 699-200,

E-Mail: nicole.metzler@nkd.de, Internet: www.nkd.com

Original-Content von: NKD Services GmbH, übermittelt durch news aktuell