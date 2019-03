Aktion pro Aktie

Studie zum Tag der Aktie: Jüngere Anleger besonders offen für Aktienanlagen

Hamburg (ots)

56 Prozent der 18- bis 24-Jährigen denken über Aktieninvestition nach

- Rendite von Sparprodukten werden nach wie vor zu hoch eingeschätzt - Am 18. März bei comdirect bank, Consorsbank und ING Deutschland entgeltfrei DAX-Aktien und ausgewählte DAX-ETFs ab 1.000 Euro kaufen

Der Anteil der Deutschen, die aktuell in Aktien investiert sind, ist mit 29% gegenüber dem Vorjahr (30%) stabil geblieben. Dabei sind Aktienfonds (18%) am beliebtesten, gefolgt von Wertpapiersparplänen (13%), Einzelaktien (10%) und ETFs (6%). Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie zur Aktienkultur in Deutschland. Anlässlich des "Tags der Aktie" am 18. März wird die Studie zum fünften Mal von den Direktbanken der "Aktion pro Aktie" veröffentlicht. Das Marktforschungsinstitut Toluna hat dafür im Januar 2019 insgesamt 2.000 Deutsche ab 18 Jahren befragt.

Anteil der jungen Aktionäre gestiegen

Wie die Studie zeigt, ist der Anteil der Aktionäre unter den 18- bis 24-Jährigen gestiegen - von 19% im vergangenen Jahr auf jetzt 26%. Es sind auch die Jüngeren, die im vergangenen Jahr mehr als die Älteren über eine mögliche Aktieninvestition nachgedacht haben: 56% der 18- bis 24-Jährigen und 55% der 25-34-Jährigen gegenüber 41% in der Gesamtbevölkerung.

Gleichzeitig nimmt die Orientierungslosigkeit der Anleger zu. 47% der Befragten haben das Gefühl, nicht das Optimale aus ihrem Vermögen zu machen - so viele wie noch nie in den fünf bislang vorliegenden Studien der "Aktion pro Aktie". Den größten Optimierungsbedarf sehen die Jüngeren: 60% der 18- bis 24-Jährigen und 55% der 25- bis 34-Jährigen haben das Gefühl, dass sie ihr Vermögen besser anlegen könnten als aktuell. Aber es sind gleichzeitig auch diese Altersgruppen, die sich - nicht zuletzt aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung - eine Aktieninvestition nicht zutrauen. So haben 41% der 18- bis 34-Jährigen Angst, ihr Geld zu verlieren, 35% haben Sorge, die falschen Aktien zu kaufen. 27% der Jüngeren wissen gar nicht, welche Aktien sie kaufen sollten und 26% trauen sich einen Aktienkauf schlichtweg nicht zu. Über 35-jährige Anleger stimmen solchen Aussagen deutlich seltener zu.

Defizite in Sachen Finanzbildung und -wissen

Dass es in Sachen Finanzbildung und -wissen in Deutschland Defizite gibt, zeigt auch die Einschätzung der Renditen für verschiedene Spar-und Geldanlageformen. So erwarten die Deutschen durchschnittlich auf einem Girokonto eine Rendite von 0,9%, auf einem Sparbuch von 1,2% und bei Tagesgeld von 1,6% - also deutlich mehr, als in den vergangenen Jahren mit diesen Produkten erzielt werden konnte. Die Renditeerwartungen der Befragten für Aktienfonds und Einzelaktien liegen dagegen bei jährlich 3,6%, für ETFs bei 2,1%. Wertpapierbesitzer sind optimistischer und rechnen bei Aktien mit einem Plus von 5,2% und bei Fonds von 4,7%.

Um das Wissen rund ums Thema Aktien zu stärken und einen vorurteilsfreien Umgang mit Wertpapieren als Geldanlage zu fördern, haben die in der "Aktion pro Aktie" zusammengeschlossenen Direktbanken gemeinsam mit der Börse Frankfurt den "Tag der Aktie" ins Leben gerufen. In diesem Jahr findet er am 18. März statt. An diesem Tag können Anleger bei ausgewählten Banken über die Börse Frankfurt DAX30-Aktien und ausgewählte DAX-ETFs ab einem Volumen von 1.000 Euro entgeltfrei kaufen. Mit dabei sind auch die Direktbanken der "Aktion pro Aktie": comdirect bank, Consorsbank und ING Deutschland.

Der Berichtsband mit sämtlichen Ergebnissen der Studie steht unter www.aktion-pro-aktie.de zum Download bereit. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Tag der Aktie und zur Aktion pro Aktie.

Über die Studie

Die bevölkerungsrepräsentative Studie "Aktienkultur in Deutschland" wurde im Auftrag der "Aktion Pro Aktie", einer gemeinsamen Initiative von comdirect, Consorsbank und ING, durchgeführt. Im Januar 2019 wurden von dem Marktforschungsinstitut Toluna 2.000 Deutsche online befragt.

Über die "Aktion pro Aktie"

"pro Aktie" ist eine Aktion führender deutscher Direktbanken: Die comdirect bank, die Consorsbank und die ING machen sich mit der "Aktion pro Aktie" stark für eine bessere Aktienkultur in Deutschland. Studien, Bildungsangebote, Veranstaltungen, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sowie der "Tag der Aktie" leisten einen Beitrag dazu, das Thema stärker in den Köpfen der Deutschen zu verankern und einen vorurteilsfreien und aufgeklärten Umgang mit dem Thema Aktie zu fördern. Weitere Informationen unter www.aktion-pro-aktie.de.

Pressekontakt:

Alexander Baumgart, ING-DiBa AG

Pressesprecher

Privatkundengeschäft und Digitalisierung

Telefon: 069 / 27 222 66145

E-Mail: alexander.baumgart@ing-diba.de



Geerd Lukaßen, comdirect bank AG

Telefon 04106 - 704 13 15

E-Mail geerd.lukassen@comdirect.de



Dr. Jürgen Eikenbusch

Unternehmenskommunikation

089 - 50068 1595

juergen.eikenbusch@dab.com

Original-Content von: Aktion pro Aktie, übermittelt durch news aktuell