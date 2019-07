RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Spendenaktion von RCI Banque Deutschland zugunsten der Initiative Schmetterling e. V.

Die Kinder- und Hospizhilfe Initiative Schmetterling e. V. in Neuss hat sich bei RCI Banque Deutschland für eine Spende von 2.360 Euro bedankt.

Auf Initiative des Betriebsrats hatte RCI Banque Deutschland gebrauchte Büromöbel, PC-Monitore und Pflanzen gegen eine freiwillige Spende an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch an Schulen in Neuss, Krefeld und Köln abgegeben.

Anlässlich des Besuchs von Werner Iwan, Betriebsratsvorsitzender von RCI Banque Deutschland, sagte Birgit Ritter, Geschäftsführerin der Initiative Schmetterling e. V.:

"Diese Spende kommt unserer Arbeit für Familien mit einem schwer erkrankten Kind sowie Trauernden zugute. Die Initiative Schmetterling dankt der Geschäftsführung, dem Betriebsrat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von RCI Banque Deutschland für die großzügige Spende zugunsten unserer ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit."

Über Initiative Schmetterling e. V.

Die Initiative Schmetterling e. V. ist seit 2002 als ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst im Rhein-Kreis Neuss und Umgebung tätig. Derzeit unterstützen fast 40 geschulte Ehrenamtliche Familien mit einem schwer erkrankten Kind. Sie schenken Zeit und Kraft in einer liebevollen und einfühlsamen Begleitung und bringen so ein Stückchen Normalität in die Familie. Dabei sind die Aufgaben der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielfältig und erfordern ein hohes Maß an Verantwortung, Empathie und Kreativität: bei der Beschäftigung mit dem erkrankten Kind - ebenso wie beim Spielen, Basteln etc. mit einem Geschwisterkind. Den Eltern bleibt in diesen Stunden Zeit für die Dinge, die im anstrengenden Alltag mit einem schwerkranken Kind kaum zu schaffen sind.

Ansprechpartner für Medienvertreter Birgit Ritter Tel.: 02131 125825-0 Fax: 02131 1258258 E-Mail: ritter@schmetterling-neuss.de Initiative Schmetterling e. V. Jülicher Str. 51 41464 Neuss www.schmetterling-neuss.de

Über RCI Banque Deutschland

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Seit 2013 erleichtert das Unternehmen seinen Kunden den Zugang zur Elektromobilität durch innovative und kostengünstige Batteriemietkonzepte für die Elektrofahrzeuge der Marken Renault und Nissan. Als "Renault Bank direkt" ist das Unternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

