RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

RCI Banque Deutschland für "Nachhaltigkeit" ausgezeichnet

Neuss (ots)

RCI Banque Deutschland ist für ihre Marken Renault Bank und Nissan Bank vom Wirtschaftsmagazin Focus Money mit dem Siegel "Nachhaltiges Engagement - Prädikat Stark" ausgezeichnet worden (Focus Money 12/19).

Im Rahmen der im Januar 2019 durchgeführten Online-Befragung zum nachhaltigen Engagement von Unternehmen wurden deutschlandweit rund 500.000 Verbraucherurteile zu 1.591 Anbietern aus 128 unterschiedlichen Branchen ausgewertet.

Über RCI Banque Deutschland

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Als "Renault Bank direkt" ist das Unternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

