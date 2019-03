RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Renault Bank und Nissan Bank erneut für "Höchste Kundentreue" ausgezeichnet

Neuss (ots)

Im "Deutschlandtest" des Wirtschaftsmagazins Focus Money sind Renault Bank und Nissan Bank zum zweiten Mal in Folge mit dem Qualitätssiegel "Höchste Kundentreue - Prädikat Herausragend" ausgezeichnet worden (Veröffentlichung: Focus 09/19).

In der deutschlandweiten Studie zur Kundenloyalität erhielten in der Kategorie Autobanken nur vier Unternehmen/Marken die Bestnote "Höchste Kundentreue - Prädikat Herausragend": Mit Renault Bank und Nissan Bank gehören zwei dieser vier Anbieter an der Spitze der Kategorie Autobanken zu RCI Banque Deutschland."

Der vom Analyse- und Beratungshaus ServiceValue durchgeführten Verbraucherstudie liegen insgesamt 569.718 Kundenurteile zu 1.869 Unternehmen/Marken aus 199 Branchen zugrunde.

Über RCI Banque Deutschland

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Als "Renault Bank direkt" ist das Unternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

