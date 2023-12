Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

WHITE PEARL MOUNTAIN DAYS 2024 - Das lässigste Highlight des Winters

Saalbach Hinterglemm (ots)

SAVE THE DATE // 22. bis 31. März 2024 // Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Die Skisaison ist noch jung, das lässigste Highlight des Winters steht jedoch bereits fest: Die White Pearl Mountain Days presented by Visa locken jedes Jahr Gäste aus ganz Europa in den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Die einzigartige Mischung aus Lifestyle und Genuss verspricht eine geballte Ladung an guter Laune und viele weitere Gründe, sich den Termin im Kalender DICK anzustreichen. Die Tischreservierung ist bereits offen unter www.wpmdays.at - first come, first serve!

Beach Club Vibe mitten in den Alpen? Ja das geht, und zwar richtig gut! Active Lifestyle und Sonnenskilauf treffen auf feinste Kulinarik und lässige Sounds, das alles eingebettet in die herrliche Winterkulisse der Salzburger Alpen. 17 Locations, freier Eintritt und Lifestyle auf höchstem Niveau lassen die Herzen der BesucherInnen höherschlagen. Zehn Tage lang werden bei den WPMDays Genuss und Wohlfühlfaktor auf ein neues Level gehoben!

Vier Säulen, einzigartiges Konzept. Das Angebot ist vielfältig und bedient alle Altersstufen und Geschmäcker. Wer Körper und Geist aktivieren will, kann das bei Mountain Yoga, HIIT, Breathwork oder Eisbaden tun. Perfekt präparierte Pisten laden zum Sonnenskilauf und Schneeschuhwandern ein. Regionale Spezialitäten mit internationalem Einfluss garantieren einen kulinarischen Hochgenuss. Anschließend ist tanzen und abgehen angesagt, bei einem sagenhaften Line Up mit über 30 internationalen House DJs und atemberaubenden Live Acts wie E-Cello, Vocals, Percussion und Tänzern.

Abgehen mit den Stars. Die Headliner sind bereits fixiert und machen richtig Bock! So will etwa das heimische Duo von Klangkarussel die "Tanzfestigkeit" der Gäste auf die Probe stellen. Internationale Stars wie DJ Legende Moguai oder der preisgekrönte House DJ Kryder werden dem Publikum vor den schneebedeckten Berggipfeln einheizen. Stereo Express, Einmusik, Helsloot, Natasha Polké und viele mehr - zehn Tage vollgepackt mit feinsten Vibes aus verschiedensten Genres und genialer Stimmung bei den White Pearl Mountain Days 2024.

Place to be. Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bietet als Homebase der White Pearl Mountain Days eine wahnsinnige Vielfalt an Aktivitäten. Perfekte Schneebedingungen und frühlingshafte Temperaturen sowie die 270 Pistenkilometer und 70 Seilbahnen des Home of Lässig bilden das ideale Umfeld, um Sonnenskilauf deluxe zu zelebrieren.

