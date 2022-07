TÜV-Siegel "Sehr gut" für Versicherungsprodukte

BNP Paribas Cardif Deutschland

TÜV Saarland bestätigt hohe Produktqualität der gemeinsamen Absicherungsprodukte von Volkswagen Financial Services und BNP Paribas Cardif in Deutschland

Erstmalig umfassende Bewertung von Restkreditversicherungen inklusive der Kundenzufriedenheit als ein wichtiges Bewertungskriterium

Das gemeinsame Produktangebot der beiden Partner Volkswagen Financial Services und BNP Paribas Cardif in Deutschland verfügt über eine neue TÜV-Zertifizierung. Der Kreditschutzbrief (KSB) und auch die Leasingratenversicherung (LRV), die als wichtige Absicherungsprodukte zusammen mit der Fahrzeugfinanzierung beziehungsweise dem Fahrzeugleasing angeboten werden, konnten die TÜV-Bewertung "Sehr gut" erzielen. Die Zertifizierung erfolgte durch die Versicherungsforen Leipzig und die unabhängige Prüforganisation TÜV Saarland. Die Bewertung wurde zwischen November 2021 bis März 2022 durchgeführt. Die Zertifizierung bestätigt die hohe Qualität dieser Absicherungsprodukte. Bei der Bewertung wurde auch dem Kriterium der "Kundenzufriedenheit" beziehungsweise der Wahrnehmung der Servicequalität seitens der BNP Paribas Cardif durch Kundinnen und Kunden eine besondere Bedeutung beigemessen.

Erstmals wurde im Rahmen einer TÜV-Zertifizierung von Versicherungsprodukten die Produktkategorie der "Restkreditversicherung" im Bereich Automobilfinanzierung beziehungsweise -leasing bewertet. Untersucht wurden in diesem Zusammenhang der Deckungsumfang und die Leistungselemente der Produkte, das Angebot an Assistance-Leistungen, Ausschlüsse, Kündigungsmodalitäten sowie die Verständlichkeit und Transparenz der Bedingungen. Bei der Servicequalität wurden unter anderem Aspekte wie die Geschwindigkeit der Schadenbearbeitung, Zuverlässigkeit der Versicherung, Erreichbarkeit, Hilfsbereitschaft und Fachkompetenz der Servicemitarbeitenden sowie Online-Services bewertet. Weiterhin wurden die Vertragsunterlagen der Produkte einer umfassenden Verständlichkeitsprüfung unterzogen.

"Die uns vorliegende TÜV-Zertifizierung zeigt, dass es sich ausgezahlt hat, unsere Produkte und Services konsequent gemeinsam mit unserem Partner aus Kundensicht zu denken, auch und vor allem angesichts sich verändernder Mobilitäts- und Lebensgewohnheiten", so Daniel In der Wische, Chief Sales Officer bei BNP Paribas Cardif in Deutschland.

"Wir freuen uns sehr über dieses hervorragende Ergebnis. Insbesondere deshalb, weil diese Bewertung auch auf einer Befragung unserer Kundinnen und Kunden beruht, die mit dem Angebot und der Qualität dieser Produkte sehr zufrieden sind. Wir sehen darin eine Bestätigung, aber auch den Auftrag, das erreichte Niveau der Produkte zu halten und so auch in Zukunft die Mobilitätsbedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden bestmöglich bedienen zu können", ergänzt Thorsten Krüger, Geschäftsführer der Volkswagen Versicherungsdienst GmbH.

Über BNP Paribas Cardif in Deutschland

In Deutschland ist BNP Paribas Cardif seit dem Jahr 1996 aktiv und hat seinen Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen ist Anbieter von individuellen Produkten wie Restkredit-, Zahlungsausfall- und Reparaturkostenversicherungen sowie Mobilitäts- und Flottenausfallversicherungen. Als B2B2C-Versicherer entwickelt BNP Paribas Cardif Versicherungslösungen für Kreditinstitute, den Handel und die Konsumgüterindustrie. Dabei werden für jeden Partner individuelle Deckungskonzepte erarbeitet, die sich am spezifischen Bedarf des jeweiligen Partners und seiner Kunden orientieren. Der faire und partnerschaftliche Umgang mit den Kunden wird dabei durch das Programm "Treat Your Customers Fairly" gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bnpparibascardif.de

Über BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif, der weltweit führende Anbieter von Bancassurance-Partnerschaften[1] und Kreditausfallversicherungen[2], spielt eine wesentliche Rolle im Leben seiner Versicherungsnehmer und bietet ihnen Spar- und Absicherungslösungen, mit denen sie ihre Ziele verwirklichen und sich vor unvorhergesehenen Ereignissen schützen können. In einer Welt, die durch die Entstehung neuer Anwendungen und Lebensstile tiefgreifend verändert wurde, verfügt das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft von BNP Paribas, über ein einzigartiges Geschäftsmodell, das in Partnerschaften verankert ist. Das Unternehmen entwickelt Lösungen gemeinsam mit fast 500 Partnervertriebshändlern in verschiedenen Sektoren (einschließlich Banken und Finanzinstituten, Unternehmen des Automobilsektors, Einzelhändlern, Telekommunikationsunternehmen, Energieunternehmen u.a.) sowie Finanzberatern und -maklern, die die Produkte an ihre Kunden vermarkten. Mit einer Präsenz in 33 Ländern und starken Standorten in drei Regionen - Europa, Asien und Lateinamerika - ist BNP Paribas Cardif ein globaler Spezialist für Personenversicherungen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Realwirtschaft. Mit fast 8.000 Mitarbeitern weltweit hatte BNP Paribas Cardif 2021 gebuchte Bruttoprämien von 31,6 Milliarden Euro. BNP Paribas Cardif ist über die Cardif Lebensversicherung und Cardif Allgemeine Versicherung in Deutschland tätig.

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft. Sie ist mit rund 193.000 Mitarbeitenden in 68 Ländern vertreten, davon nahezu 148.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.

