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localsearch erklärt: Marketing-Tools, die KMU effektiv unterstützen

Zürich (ots)

Digitale Marketing-Werkzeuge erleichtern den Arbeitsalltag von KMU. localsearch stellt fünf kostenlose Tools vor und erklärt, wann eine All-in-One-Lösung sinnvoll ist.

Kundinnen und Kunden finden KMU in Suchmaschinen, erhalten ihre Newsletter oder buchen online Termine. Viele dieser digitalen Kontaktpunkte entstehen durch digitales Marketing. Tools unterstützen Unternehmen dabei, die eigene Online-Präsenz im Blick zu behalten und zu organisieren. Die Herausforderung besteht allerdings darin, Tools zu finden, die zu den eigenen Zielen, Ressourcen und Kenntnissen passen.

Kostenlose Helfer für den Start

Viele Anwendungen sind kostenlos nutzbar und erleichtern den Einstieg ins moderne Digital-Marketing:

  • Canva unterstützt bei der Gestaltung von Bildern, Flyern oder Social-Media-Beiträgen.
  • Mailchimp hilft beim Erstellen und Versenden von Newslettern.
  • Mit Buffer lassen sich Beiträge für soziale Netzwerke planen und automatisch veröffentlichen.
  • Ein gepflegtes Google Unternehmensprofil macht KMU in Google und Google Maps sichtbar.
  • Calendly vereinfacht die Online-Terminbuchung und reduziert den Abstimmungsaufwand.

Im digitalen Marketing ist es aber wie beim Heimwerken: Ein einziges Werkzeug reicht selten für alles. Um eine Website zu erstellen, Newsletter zu verschicken und Bewertungen zu beantworten, braucht es mehrere Werkzeuge. Die Folge sind verstreute Inhalte, viele verschiedene Logins und extra Arbeitsschritte.

Digitales Marketing bündeln mit digitalONE

Tools wie Wix, Brevo oder Monday verbinden zwar mehrere Funktionen, sind aber zeitintensiv in Einarbeitung und Nutzung. Während Marketingprofis ihren Werkzeugkasten einfach selbst bauen, fehlen KMU dafür im Alltag Zeit und Know-how.

Viele wünschen sich eine zentrale Lösung für mehrere Aufgaben. Genau hier setzt digitalONE von localsearch an. Es vereint die wichtigsten Marketingfunktionen an einem Ort - ob Sichtbarkeit in Suchmaschinen, sozialen Medien, KI-Tools, Website-Aufbau, Online-Buchungen, Social-Media-Beiträge oder Bewertungsmanagement.

localsearch unterstützt persönlich von der Einrichtung bis zur Optimierung. KMU profitieren von KI-Unterstützung, einfacher Bedienbarkeit und der laufenden Weiterentwicklung der All-in-One-Lösung digitalONE. Sie bleiben digital auf dem neusten Stand und haben genügend Freiraum für den laufenden Betrieb.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

Pressekontakt:

localsearch (Swisscom Directories AG)
Stefan Wyss, Head of Communications
T +41 58 262 76 82
stefan.wyss@localsearch.ch

Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuell

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