localsearch Success Story: Rockservice erzielt 10-mal mehr Online-Reservationen

Zürich (ots)

In der Serie "Success Stories" von localsearch berichtet die Restaurantgruppe Rockservice über ihre erfolgreiche Digitalstrategie und Zusammenarbeit mit dem Digital Partner der Schweizer KMU.

Die Betreuung der Gäste hat in der Gastronomie höchste Priorität. Um dies optimal zu gewährleisten, hat Rockservice seine Tischreservationen vollständig digitalisiert. Die Unternehmensgruppe - die sieben Restaurants, Pop-ups und Events in den Regionen Luzern und Zürich betreibt - entschied sich dabei für eine massgeschneiderte Lösung von localsearch. "Diese Entscheidung war goldrichtig", bestätigt Sergio Maurizi von Rockservice. Seit der Umstellung verzeichnet die Restaurantgruppe zehnmal mehr Online-Reservationen.

Einfache Buchung, fokussierter Service

Die Modernisierung des Buchungsprozesses hat den Arbeitsalltag bei Rockservice nachhaltig verändert. Ziel war es, die Tischreservationen zu digitalisieren und die Mitarbeiter zu entlasten. Mit dem Online-Reservationssystem MyLOCALINA bietet localsearch eine intuitive und leistungsstarke Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Gastronomiebetrieben zugeschnitten ist.

So konnte der Personalaufwand in den sieben Restaurants drastisch reduziert werden, was es den Mitarbeitern nun erlaubt, sich verstärkt auf den Service am Gast zu konzentrieren. Früher verbrachte das Personal dagegen viel Zeit mit der telefonischen Entgegennahme und manuellen Bearbeitung von Buchungen.

Rockservice setzt auf localsearch

Die kooperative Zusammenarbeit besteht bereits seit 2021. localsearch als Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU hat Rockservice bei seinem kontinuierlichen Wachstum entscheidend unterstützt. Sergio Maurizi hebt die Qualität dieser Partnerschaft hervor: " localsearch hört genau zu und versteht unsere Bedürfnisse. Danach entwickeln sie ideale Lösungen."

Die schrittweise Implementierung der digitalen Tischreservation in allen Restaurants ist eine Win-Win-Situation: Für die Gäste ist die Buchung jetzt denkbar einfach, das Personal kann sich voll und ganz auf die Bedürfnisse der Gäste konzentrieren und Rockservice selbst profitiert von effizienteren Arbeitsabläufen.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

