Isabelle Tschumi: So hängen Emotionalität und Depression zusammen

Bremgarten

Depressionen, emotionales Leiden, Angstzustände: Wenn das eigene Leben zunehmend aussichtslos erscheint, wenden sich viele Betroffene an spezialisierte Ärzte und Therapeuten - doch nicht immer schaffen die Behandlungen die erhoffte Abhilfe. Resignation macht sich breit, da alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu sein scheinen. Isabelle Tschumi, die Gründerin der Natürlich Tschumi GmbH, hat es sich mit ihrer Methode The Secret Healing Code zur Aufgabe gemacht, derartige Probleme zuverlässig zu lösen. Als Naturärztin und klassische Homöopathin hilft sie ihren Klientinnen durch Selbstheilung dabei, Glück, Freiheit und Gesundheit zurückzuerlangen. Warum Depressionen und Emotionalität aus ihrer Sicht häufig Hand in Hand gehen, verrät Isabelle Tschumi im Folgenden.

Depressive Störungen gehören zu den häufigsten und meistunterschätzten Erkrankungen. Mehr noch: Heutzutage sind sie so etwas wie eine versteckte Volkskrankheit - wobei Frauen in der Regel häufiger betroffen sind als Männer. Viele Betroffene klagen zunächst über allgemeinen Leistungsabfall und unspezifische Beschwerden wie Appetitverlust oder Schlafstörungen. Im weiteren Verlauf treten häufig Interessenverlust, allgemeine Lustlosigkeit und Entscheidungsunfähigkeit auf. Die meisten Betroffenen beschreiben zudem Gefühle der Angst, Traurigkeit oder Gleichgültigkeit. "Ein prominentes Merkmal von Depressionen ist die Störung der Emotionsregulation", erklärt Isabelle Tschumi, Gründerin der Natürlich Tschumi GmbH. "Menschen, die sehr emotional sind, haben daher ein viel größeres Risiko, an einer Depression zu erkranken."

"Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen mit starker Emotionalität in der Depression oft starke Erschöpfung erleben, destruktive Gefühle haben oder autoaggressive Züge entwickeln, die bis hin zu Suizidgedanken führen", fährt die Expertin fort. "Es kann aber auch sein, dass sie gar keine Gefühle mehr empfinden." Ganz gleich, welche Ausprägung vorliegt: Isabelle Tschumi hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diesen Menschen zu helfen. Mit The Secret Healing Code zeigt sie - inspiriert durch ihre eigene Geschichte, geprägt von Depression, Panik, Erschöpfung und Missbrauch - Frauen den Weg zur Selbstheilung auf. Mit ihren Selbstheilungsprogrammen hat sie bereits zahlreichen Frauen zu einem Leben in emotionaler und physischer Gesundheit verholfen.

Das Dilemma emotionaler Menschen

"Im Rahmen meiner Arbeit mit dem Secret Healing Code stelle ich immer wieder fest, dass Menschen, die unter einer Depression leiden und keine Gefühle mehr haben, oft eigentlich sehr emotionale Persönlichkeiten sind", berichtet Isabelle Tschumi. "Das Problem ist, dass sie nicht wissen, wie sie so mit ihrer Emotionalität umgehen können, dass sie ihre Gefühle als Mehrwert für ihr Umfeld empfinden. Stattdessen glauben viele Betroffene, dass ihre Emotionen in Beziehungen, bei der Erziehung oder im Berufsleben ein Problem darstellen." Bei dem Versuch, sich an gesellschaftliche Erwartungen anzupassen, gehen sie dazu über, sie mehr und mehr zu unterdrücken. Das mag eine Weile funktionieren, aber wenn man ein sehr emotionaler Mensch ist, führt das Unterdrücken der eigenen Gefühle letztendlich zu einem Verlust der inneren Orientierung und Stabilität.

Der Grund: Menschen mit starker Emotionalität besitzen meist auch eine ausgeprägte emotionale Intelligenz, die im Alltag eine andere Aufgabe übernimmt als unsere mentale Intelligenz. Sie nehmen ihre Welt vor allem über ihre Emotionen wahr - und können ihre Fähigkeiten daher nicht richtig entfalten, wenn sie nur mental agieren. Außerdem fühlen sie sich schlichtweg nicht damit wohl, ihre Gefühle ständig zu unterdrücken, weil sie dadurch immer mehr den Kontakt zu sich selbst verlieren. Sie wirken chaotisch oder zerstreut, können ihre Fähigkeiten und ihre Einzigartigkeit nicht spüren oder können sich nicht konzentrieren, weil sie ihre Orientierung eigentlich aus der emotionalen Intelligenz beziehen.

Emotionale Schulung als Schlüssel

Zudem leiden sehr emotionale Menschen oft darunter, dass sie nicht gesehen oder verstanden werden. Sie fühlen sich entweder dumm oder unfähig, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Nicht selten werden Betroffene gemobbt, ausgeschlossen oder verlassen. Ihre unterdrückten Gefühle fordern unbewusst viel Raum, was zu Erschöpfung, Konzentrationsmangel und Rückzug führt. Diese Dynamik kann wiederum Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen verursachen.

"Was Menschen mit starker Emotionalität fehlt, ist eine Schulung im Umgang mit ihren Gefühlen", erklärt Isabelle Tschumi. "Wenn sie lernen, ihre Emotionen zu nutzen und daraus Orientierung zu ziehen, können sie einen bedeutenden Beitrag zur Gesellschaft leisten." So haben sehr emotionale Menschen ein feines Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen - und sind daher oft hervorragende Experten oder Führungskräfte, die emotionale Probleme in Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Schulen oder Beziehungen intuitiv erkennen und gezielt lösen können. Durch ihre Fähigkeit, Probleme aus einer anderen Perspektive zu betrachten, sorgen sie für ein ausgewogenes Miteinander. Der Secret Healing Code hilft diesen Menschen dabei, ihre emotionale Intelligenz zu nutzen, sich aus der Depression zu befreien und ihre Gefühle besser zu verstehen. Dadurch können sie nicht nur ihr volles Potenzial entfalten, sondern auch eine klare Orientierung im Leben finden.

