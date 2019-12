OOOM Holding GmbH

Thunberg, Fonda, Obama, Marin: Acht Frauen in den Top 10 der inspirierendsten Menschen der Welt 2019

- OOOM 100: Eine internationale Jury wählte zum vierten Mal die einhundert inspirierendsten Menschen der Welt. - Gleich acht Frauen belegen 2019 die ersten zehn Plätze: Greta Thunberg führt das OOOM-100-Ranking an, gefolgt von Jane Fonda und Michelle Obama. - Papst Franziskus ist bestplatzierter Mann auf Platz 7.

Das Lifestyle-Magazin OOOM hat heute zum bereits vierten Mal sein jährliches Ranking OOOM 100: DIE INSPIRIERENDSTEN MENSCHEN DER WELT veröffentlicht, das von einer internationalen Jury erstellt wurde. Gleich acht Frauen sind unter den ersten 10 Plätzen zu finden, was belegt: 2019 war das Jahr der Frauen.

GRETA THUNBERG wurde zum inspirierendsten Menschen des Jahres gewählt. "Sie ist zum Symbol und Vorbild einer ganzen Generation herangewachsen, die es zu Millionen auf die Straßen zieht, um für eine bessere Klimapolitik zu protestieren", so OOOM-Chefredakteur Georg Kindel, Vorsitzender der Jury. "Greta Thunberg hat dieses Jahr dominiert und durch ihren beharrlichen Einsatz für den Planeten vor allem eines gezeigt: dass jeder Mensch die Kraft besitzt, die Welt zu verändern."

Auf Platz 2 folgt JANE FONDA, "die als Klimaaktivistin den leidenschaftlichen und furchtlosen Protest für eine bessere Welt führt und sich dafür sogar regelmäßig verhaften lässt. Eine Frau, die uns allen zeigt, was Courage ist", so die OOOM-100-Jury. Platz 3 belegt MICHELLE OBAMA, die mit ihrer Autobiografie Frauen ein neues Bewusstsein gab. Auf Platz 4 folgt mit SANNA MARIN Finnlands neue Ministerpräsidentin und jüngste Regierungschefin der Welt, die "zeigt, wie Politik heute aussehen muss". Auf Platz 5 ist mit MEGAN RAPINOE die Weltfußballerin 2019 zu finden, die sich für die Rechte von Homosexuellen und Minderheiten einsetzt, gefolgt von NANCY PELOSI auf Platz 6. "Die Sprecherin des Repräsentantenhauses wurde durch das Amtsenthebungsverfahren zu Amerikas politischem Gewissen", so die OOOM-100-Jury.

Bestplatzierter Deutscher ist der Künstler ANSELM KIEFER auf Platz 38, bestplatzierter Österreicher der Benediktinermönch und gratefulness.org-Gründer DAVID STEINDL-RAST auf Platz 50, bestplatzierte Britin die Schauspielerin und Autorin PHOEBE WALLER-BRIDGE auf Platz 10. Bestplatzierter Italiener ist Gucci-Designer ALESSANDRO MICHELE auf Platz 26 und bestplatzierter Schweizer der Vordenker im Bereich Nachhaltigkeit, MATHIS WACKERNAGEL, auf Platz 73.

Jury von Stefan Sagmeister über Thaddaeus Ropac bis Betty Williams

Der OOOM-100-Jury gehörten neben der OOOM-Redaktion zahlreiche internationale Persönlichkeiten an, darunter Friedensnobelpreisträgerin Betty Williams, Gucci-Designer Andrea Tartaglia, Galerist Thaddaeus Ropac, Obama-Berater Nipun Mehta, NEOS-Parteigründer Matthias Strolz, der Direktor der Serpentine Galleries London, Hans Ulrich Obrist, Genetiker Josef Penninger, Bestsellerautor Roger Nelson und Grafikdesigner Stefan Sagmeister.

Die gesamte Liste OOOM 100: DIE INSPIRIERENDSTEN MENSCHEN DER WELT 2019 ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der neuen Ausgabe von OOOM im Zeitschriftenhandel (in Deutschland ab dem 28.12.) zu finden und online unter www.ooom.com/digital/ooom100

Die aktuelle Ausgabe des Magazins OOOM mit der Coverstory OOOM 100 kann kostenlos unter folgendem Link online als E-Magazine gelesen werden: www.ooom.com/digital/e-magazine

