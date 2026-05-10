Straubinger Tagblatt

Eine vorbildliche Betonbremse

Berlin (ots)

Mit dem Vorstoß von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und ihrem Vize Omid Nouripour, den geplanten Neubau "Luisenblock Ost II" zu stoppen, geht die Spitze des Parlaments mit gutem Beispiel voran. In einer Lage, in der der Bund jeden Euro dreimal umdrehen muss, ist ein zusätzlicher Bürokomplex im Regierungsviertel für geplante 600 Millionen Euro, der aller Erfahrung nach deutlich teurer werden dürfte, politisch kaum vermittelbar.

Klöckner und Nouripour beweisen nun, dass es auch anders geht: Einräumen, dass man sich ein Megaprojekt nicht mehr leisten will. Und den Mut aufbringen, politisch gegen eingefahrene Mechanismen aus den Zeiten gefüllter Kassen anzutreten. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Weitere sollten folgen. Stichwort Diäten.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell