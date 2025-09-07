Straubinger Tagblatt

Nur punktuelle Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen bringen rein gar nichts

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat eine Neuauflage der Agenda 2010 gefordert. (...) Und nur wenige Zeitzeugen bestreiten, dass die Agenda 2010 den Grundstein für den Aufschwung der Wirtschaft in den Merkel-Jahren gelegt hat. Das Land schüttelte damals die Lethargie ab, die sich in der späten Ära Kohl eingestellt hatte, aus dem kranken Mann Europas, als der Deutschland damals galt, wurde über ein Jahrzehnt hinweg die Konjunkturlokomotive für den Kontinent. (...) Was aber bedeutet dies alles für die heutige Situation, die in manchem durchaus mit der Jahrhundertwende vergleichbar ist? Einmal, dass es mit punktuellen Eingriffen in das Wirtschaftsgeschehen nicht getan ist, sondern dass man heute wie damals an vielen Schrauben drehen muss. (...) Nur wenn die Grundlagen für das Wirtschaften in diesem Land wieder neu justiert werden, kann auch ein ökonomischer Neustart glücken.

