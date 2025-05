Straubinger Tagblatt

Hochwasser - Wir haben noch nicht genug daraus gelernt

Straubing (ots)

Immerhin: Die neue Bundesregierung hat in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, dass eine solche Versicherung flächendeckend kommen soll. (...) Das ist längst überfällig. Denn es kann nicht sein, dass nach jedem Hochwasser der Staat all jenen, die nicht versichert waren, aus der Patsche hilft - während diejenigen, die jahrelang eingezahlt haben, sich selbst helfen. Allein in Bayern sprechen wir beim Hochwasser 2024 von 1,8 Milliarden Euro an nicht versicherten Schäden. Aber der zweite Schritt muss folgen: ein generelles Bauverbot in Überschwemmungsgebieten. Das gibt es auf dem Papier zwar schon, die Ausnahmen sind aber zu zahlreich.

