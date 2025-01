Straubinger Tagblatt

Wahlkampfversprechen

Straubing (ots)

Ein Großteil dieser volkswirtschaftlich notwendigen Investitionen müssen aber aus dem Haushalt heraus bewältigt werden, was natürlich Einsparungen an allen möglichen Enden notwendig macht. Das den Menschen zu vermitteln, wäre das Gebot der Stunde. Aber wer möchte bei der Wahl schon gerne abgestraft werden, nur weil er die Wahrheit sagt? Geschieht dies jedoch nicht, dann sehen sich die Wähler, wie schon von der Ampel, abermals getäuscht. Mit der dann absehbaren Folge, dass Vertrauen in die Seriosität der Politik weiter erodiert und dies jenen Kräften Auftrieb gibt, die auf ein weiteres Versagen der demokratischen Parteien der Mitte nur warten.

