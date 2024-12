Neuromodulation: Neue Hoffnung für Menschen mit Fibromyalgie / Spezialanzug lindert Schmerzen und hilft bei Fatigue

Ottobock SE & Co. KGaA

Fibromyalgie ist eine Erkrankung, von der in Deutschland rund 2,5 Millionen Menschen betroffen sind.(1) Erkrankte leiden häufig unter chronischen Schmerzen, extremer Erschöpfung und Schlafstörungen, die die Lebensqualität stark einschränken können. Fibromyalgie ist nicht heilbar, man kann nur die Symptome behandeln. Eine neue klinische Studie zeigt nun vielversprechende Ergebnisse, die Betroffenen Hoffnung auf ein aktives und selbstbestimmtes Leben geben: Mit Hilfe von sanften elektrischen Impulsen kann der Spezialanzug Exopulse Mollii Suit der Firma Ottobock die Nervenaktivität verändern bzw. modulieren. Durch diese Art der Neuromodulation lassen sich viele Symptome einer Fibromyalgie-Erkrankung deutlich verbessern.(2)

Fibromyalgie ist eine belastende Erkrankung, von der Schätzungen zufolge in Deutschland rund drei Prozent der Bevölkerung betroffen sind.(1) Weltweit liegen die Erkrankungszahlen mit bis zu fünf Prozent sogar noch etwas höher.(3) Angesichts der erheblichen Auswirkungen von Fibromyalgie auf das tägliche Leben besteht ein dringender Bedarf an wirksamen Behandlungsmöglichkeiten. Herkömmliche Ansätze, wie Schmerzmittel oder Antidepressiva, zeigen oft nur begrenzte Wirkung und bergen das Risiko von Nebenwirkungen. Der Exopulse Mollii Suit von Ottobock kann die Lebensqualität von Betroffenen deutlich verbessern und ihnen helfen, wieder ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Das zeigt eine aktuelle klinische Studie, die die Wirksamkeit des Exopulse Mollii Suit bei Fibromyalgie belegt.

Schmerzlinderung klinisch bestätigt

Die Ergebnisse der aktuellen klinischen Studie(2) zeigen, dass der Anzug auch bei Fibromyalgie-PatientInnen erstaunliche Erfolge erzielt. Bei 78 Prozent der TeilnehmerInnen zeigte sich eine deutliche Verbesserung des klinischen Gesamteindrucks nach vier Wochen, in denen der Anzug für jeweils eine Stunde am Tag getragen wurde. Die Schmerzintensität sank um 25 Prozent. Darüber hinaus verbesserten sich auch Fibromyalgie-assoziierte Symptome wie Fatigue, Vitalität sowie Depressionen signifikant.(2)

Kleine Elektroden - große Wirkung

Der Exopulse Mollii Suit ist ein Hilfsmittel zur Neuromodulation, das in qualifizierten Sanitätsfachgeschäften erhältlich ist. Er besteht aus einer Jacke und einer Hose, in die 58 kleine Elektroden eingearbeitet sind, die sanfte elektrische Impulse an die Muskeln senden. Diese Technologie trägt dazu bei, die von den Nerven an das Gehirn gesendeten Schmerzsignale zu unterbrechen oder zu verändern. Dadurch kann die mit Fibromyalgie verbundene Schmerzwahrnehmung verringert werden. Darüber hinaus kann der Anzug helfen, bei PatientInnen mit Multipler Sklerose, Zerebralparese oder Schlaganfällen, Spastiken zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern.

Weitere Informationen:

Fibromyalgie | Neuromodulation für die Reduktion von Schmerzen (ottobock.com)

Exopulse Mollii Suit | Vermindert Spastik, aktiviert die Muskeln. (ottobock.com)

Über Ottobock

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt Ottobock seit über 100 Jahren innovative Versorgungslösungen. Als "Human Empowerment Company" stärkt Ottobock Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit. Dahinter stehen über 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Innovationskraft, herausragenden technischen Lösungen und Services aus den Bereichen Prothetik, Orthetik, NeuroMobility und Patient Care befähigen sie Menschen in 135 Ländern, ihr Leben so zu leben, wie sie es wollen. Als Weltmarktführer in der tragbaren menschlichen Bionik setzt das 1919 gegründete Unternehmen immer wieder neue Standards und treibt die Digitalisierung der Branche voran - gemeinsam mit seinen Partnern, den Sanitätshäusern, sowie internationalen Forschungsinstitutionen. Die Expertise in der Biomechanik überträgt Ottobock seit 2018 auf Exoskelette für ergonomische Arbeitsplätze. Die internationalen Aktivitäten des Unternehmens werden vom Hauptsitz in Duderstadt (Niedersachsen) aus koordiniert. Seit 1988 unterstützt Ottobock die Paralympischen Spiele durch sein technisches Know-how.

