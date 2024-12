Straubinger Tagblatt

Pressestimme zur Letzten Generation:

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung

Die Protestform muss einen gemeinschaftlichen Charakter des Zusammen-Anpackens und des konstruktiven Dialogs vermitteln, der jeden Einzelnen zum selbstkritischen Nachdenken anregt. Vielleicht lohnt sich ein Blick zu Fridays for Future, die als Bewegung von Schülern startete und bis heute für den Klimaschutz kämpft - ohne mit Protestaktionen zu polarisieren. Somit war Fridays for Future entscheidend für das 2019 auf den Weg gebrachte Klimapaket, das die Klimaziele bis 2030 festlegt. Es ist also Überzeugungsarbeit gefragt, die in kleineren Schritten abläuft als erhofft, für die es sich aber lohnt, Zeit und Geduld zu investieren.

