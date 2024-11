Straubinger Tagblatt

Weltklimakonferenz

Straubing (ots)

Mehr Geld, aber nicht genug und auch nur vielleicht. Das ist das wesentliche Ergebnis der Weltklimakonferenz. In Baku brannte die Luft, die ärmeren Länder, die oft besonders hart unter jener Klimakrise leiden, die von den großen Industrienationen verursacht wurde, sind zu Recht empört. Von den vagen Zusagen der entscheidenden Akteure, die Menschheit zumindest besser vor Wetterextremen zu schützen, haben sie erst einmal gar nichts. Zumal völlig unklar ist, woher das zusätzliche Geld kommen soll, angesichts der angespannten finanziellen Situation, in der sich viele Staaten befinden. (...) Nach uns die Sintflut - so heißt offenkundig die Maxime vieler Politikerinnen und Politiker rund um die Welt. Machen wir uns nichts vor, das bedeutet nichts anderes als: vor uns die Sintflut.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell