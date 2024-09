Straubinger Tagblatt

Weg von Tiktok - hin zur eigenen Persönlichkeit

Straubing (ots)

Noch immer gibt es Plätze, wo junge Menschen geborgen werden und zu sich selbst finden. Die Schule kann das sein, aber auch die vielen Vereine, vom Fußball bis zum Chor. Klaus Zierer meint, wichtig seien eigentlich nur vier Fächer: Kunst, Tanz, Gesang und der Sport. Das Kreative halt. Ganz so ist es sicher nicht - und das weiß der Fachmann auch. Aber ich verstehe, was er sagen will: Wir müssen gute Gegenwelten schaffen, in denen sich junge Menschen auch gut entwickeln können. Weg von Tiktok - hin zur eigenen Persönlichkeit.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell