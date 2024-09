Straubinger Tagblatt

Strategiebericht zur EU-Wirtschaft

Straubing (ots)

Der Report stellt erfreulich unaufgeregt und schonungslos all die Schwachstellen und Schwierigkeiten heraus, die die EU bislang nicht ausreichend angeht. So ist die Dekarbonisierung zwar unerlässlich, könnte aber die europäische Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen, wenn sie nicht richtig koordiniert wird. Europas Führungsrolle im Bereich der sauberen Technologien bietet Chancen, die wachsende Konkurrenz aus China stellt jedoch eine Herausforderung dar. Eine Kernbotschaft haben fast alle Empfehlungen gemeinsam: Ohne Investitionen verliert Europa den Anschluss an China und die USA.

