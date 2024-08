Straubinger Tagblatt

Aiwanger droht ein empfindlicher Schlag seiner Sachsen-Parteifreunde

Es ist gut möglich, dass der Freie-Wähler-Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger insgeheim gar nicht so scharf darauf ist, dass seine Partei in Sachsen bei der Landtagswahl am Sonntag den Sprung ins Landesparlament schaffen. (...) Falls es tatsächlich so kommt, steht den Freien Wählern eine unangenehme Debatte bevor. Flirten Richtung AfD würde dem Bemühen Aiwangers, seine Truppe in der Wahrnehmung als Partei gewordene Mitte und Bollwerk gegen Extremisten erscheinen zu lassen, einen Schlag versetzen. Als erste "demokratische" Partei, die eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD eingeht, möchte Aiwanger die Freien Wähler sicher nicht in die Geschichte eingehen lassen. Dann würde wohl eine Brandmauer gegen die sächsischen Parteifreunde her müssen.

