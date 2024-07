Straubinger Tagblatt

Rohstoffversorgung - Wir müssen unseren Dreck alleine machen

Hohe Natur- und Sozialstandards werden auf Papieren festgehalten, in der staubigen Wirklichkeit kommt es dagegen häufig zu Umweltverschmutzung, Ausnutzung der Bergleute und Bereicherung der Elite. Europa könnte durch höhere Preise für bessere Bedingungen in und um die Minen sorgen, doch in der Marktwirtschaft kommt der Profit vor der Moral. Unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit haben faire und damit festere Lieferbeziehungen ihren eigenen Wert. Am sichersten ist übrigens der Nachschub an Bodenschätzen aus eigenen Gruben. In Sachsen liegen unter der Erde Lithium und Seltene Erden. Der Abbau Letzterer ist aus Umweltsicht eine ziemliche Sauerei. Es ist aber an der Zeit, seinen Dreck wieder alleine zu machen.

