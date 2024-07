Straubinger Tagblatt

Angriff auf die Huthi - Entspannung im Nahen Osten ist nicht in Sicht

Straubing (ots)

Der Schlüssel zur Beruhigung der Lage wäre ein Ende des israelischen Waffengangs im Gazastreifen. Dazu jedoch ist Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nicht bereit. Er weiß: Endet der Krieg, rückt sein Versagen und das seiner Regierung vor dem 7. Oktober wieder in den Fokus. Niemand glaubt, dass er im Amt bleiben könnte. Auch Netanjahu selbst nicht. Das Kämpfen und Töten sichert ihm sein politisches Überleben und bewahrt ihn vor dem Prozess, den die Justiz ihm machen will. Eine Entspannung der Lage ist deshalb weiterhin nicht in Sicht.

