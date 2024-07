Straubinger Tagblatt

Die Wahl Ursula von der Leyens zur EU-Kommissionspräsidentin ist im Interesse der Bürger

So sendet diese Wahl die einzig richtige Botschaft an ihre Bürger, aber auch an die Welt: Die Demokraten stehen stark und geeint gegen die destruktiven, antieuropäischen Kräfte und Freunde der Autokraten. Sie wehren sich gegen die Rechtsextremisten Dauerstörer namens Viktor Orbán oder Marine Le Pen und schaffen es, sich als stabiles Gefüge zusammenzuraufen und Verantwortung zu übernehmen. Über Verbrenner-Aus, Bauernsubventionen und Aufnahmezentren für Flüchtlinge kann und muss ab morgen wieder gestritten werden. (...) Diese Abstimmung war nicht der Moment, um destruktive Anti-Politik zu betreiben oder trotzige Nischenforderungen zu stellen. An diesem Donnerstag ging es um das große Ganze. 401 Europaabgeordnete haben das zum Glück verstanden. Es war im Interesse von Europas Bürgern.

