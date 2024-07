Straubinger Tagblatt

Bahn-Generalsanierung ist eine Hoffnung auf die Zukunft

Straubing (ots)

Dank der Ampel-Regierung bekommt die Bahn jetzt immerhin mehr Geld als in den 30 Jahren zuvor und Genehmigungsverfahren sind endlich beschleunigt. Die Staatskasse ist unter Druck, aber ein Mammutprojekt wie die Bahn braucht finanzielle Verlässlichkeit für viele Jahre - ob das nun ein Fonds wird oder ein Sondervermögen.Deutschland muss priorisieren und klar machen, welche Infrastruktur wir brauchen und wollen. Statt immer ein bisschen herumzuflicken, wurde nun also die sechsjährige Generalsanierung mit Vollsperrungen erfunden. Im besten Fall leiden die Fahrgäste nun wenigstens nicht nur wegen der Vergangenheit, sondern für die Zukunft. Das ist noch kein Licht am Ende des Tunnels, aber immerhin eine Hoffnung.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell