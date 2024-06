Straubinger Tagblatt

Alles spricht für eine Versicherungspflicht

Straubing (ots)

Alles spricht für die Pflicht zur Elementarschadenversicherung. Eigentlich. (...) So wäre es nicht fair, wenn Eigentümer in Gegenden mit geringem Risiko höhere Prämien zahlen müssten, um Policen anderer zu subventionieren, deren Häuser seit Generationen an einem Fluss oder einem Bach stehen, oder die bewusst wegen des schönen Ausblicks dort gebaut haben, und bei denen heute jede Versicherung abwinkt. Für welches Modell sich Bund und Länder am Ende auch entscheiden: Sie werden beantworten müssen, wie die Hochrisiko-Verträge bezahlbar bleiben sollen, und ob der Staat bereit ist, quasi als Rückversicherer einzuspringen.

