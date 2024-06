Straubinger Tagblatt

Der Besuch Putins in Nordkorea ist kein Zeichen der Stärke

Bereitwillig schmeichelt er Kim, unterzeichnet mit ihm einen neuen Grundlagenvertrag. Denn es läuft in der Ukraine nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Die Erlaubnis westlicher Länder an die Ukraine, Stellungen auf russischem Boden mit den von ihnen gelieferten Waffen anzugreifen, hat Putins Armee härter getroffen als erwartet. Auch die Sanktionen wirken: Putins Gelddruckmaschine Gazprom schwächelt. Chinesische Banken ziehen sich aus Sorge vor US-Strafen vom russischen Markt zurück. Nein, Putins erster Besuch in Nordkorea seit 24 Jahren ist kein Zeichen der Stärke. Das Gegenteil ist der Fall.

