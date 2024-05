Straubinger Tagblatt

Strafzölle wären eine akute Gefahr für BMW

Straubing (ots)

Skurrilerweise gehört BMW zu den Unternehmen, die von europäischen Strafzöllen gegen chinesische Elektroautos empfindlich getroffen werden könnten. Denn einerseits importiert der Konzern Fahrzeuge, die in seinen chinesischen Fabriken gebaut werden, nach Europa, andererseits liefert es in nicht geringem Umfang BMW und Mini aus Europa nach China.Strafzölle der EU und als Reaktion ebenfalls von China würden erheblich Sand in dieses Handelsgetriebe streuen. Andere - etwa französische - Autohersteller, die nicht in China auch für Europa produzieren, sehen das freilich anders. Jedenfalls sind die Strafzollpläne von EU-Präsidentin Ursula von der Leyen (CDU) aus deutscher Sicht nicht zu Ende gedacht. BMW jedenfalls bittet dringend darum, von Brüssel nicht geschützt zu werden.

