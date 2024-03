Straubinger Tagblatt

Transformationsindex: Demokratie ist das Beste, was wir haben können

Wo kaum Demokratie herrscht, ist die Lage fast immer so: Das System ist korrupt, es gibt keinen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb. Die Macht hat eine kleine, sehr reiche Elite, Ungleichheit und Armut gibt es für die anderen. Was dort passiert, geht uns nichts an? Doch. Es ist richtig, den Unterdrückten zuzuhören und sie zu unterstützen, denn Menschenrechte sind universale Rechte. (...) Demokratie lebt von einer starken und lebendigen Gesellschaft, heißt es in der Bertelsmann-Studie. Dazu gehört auch der Streit um die beste Lösung - nicht dazu gehören autoritäres Gehabe und die Verächtlichmachung der "anderen" und derjenigen, die sich täglich um Verständigung bemühen: im Verein, im Rathaus, in den Parlamenten. Unsere Demokratie mag nicht immer perfekt sein, aber sie ist das Beste, was wir haben können.

