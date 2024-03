Straubinger Tagblatt

CO2-Emissionen - Ein Lichtblick, mehr nicht

"Zum ersten Mal überhaupt zeigen die Zahlen: Deutschland ist auf Kurs." - Was bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) so positiv klingt, ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Lichtblick. In der deutschen Klimaschutzpolitik liegt noch vieles im Argen - vor allem, wenn es darum geht, die Unternehmen und die Bürger mitzunehmen. (...) Es kann nicht sein, dass die Kosten der Energiewende nur bei den Verbrauchern landen, ohne sie auf der anderen Seite zu entlasten. Das wird dazu führen, dass irgendwann die Mehrheit in der Gesellschaft die Klimaziele nicht mehr mitträgt. Für die Politik heißt das: Das lange versprochene Klimageld muss endlich kommen.

