Die erbärmliche Rolle arabischer Nachbarn

Straubing (ots)

Die Terrorherrscher im Gazastreifen halten an ihrer feigen Strategie fest, sich hinter Frauen und Kindern zu verschanzen. Und auch die arabischen Nachbarn spielen eine erbärmliche Rolle. So wird von Israel gefordert, die Grenze für humanitäre Hilfe zu öffnen. Was aber ist mit Ägypten? Warum hat das Land am Nil bloß Ausländer aus dem Gazastreifen einreisen lassen, nicht aber palästinensische Kriegsflüchtlinge? Was ist mit den anderen arabischen Ländern, die sich nun in ihrer scharfen Kritik an Israel einig sind, die den Terror aber teils selbst finanziert haben? Bieten sie den geschundenen Palästinensern Schutz und Obdach? Nein, sie denken gar nicht daran. Auch diese Doppelmoral gilt es in den Gesprächen mit den neuen Energiepartnern der Region zu thematisieren. Deutschland wird seine Beziehungen zu manchen Ländern überdenken müssen.

