Getreideabkommen: Erdogan sollte an Putin appellieren

Putin pokert hoch. Denn mit dem Auslaufen des Abkommens trifft er nicht nur die Ukraine, sondern auch arme Länder, die auf Getreide aus dem von Russland überfallenen Land angewiesen sind. So verärgert er Verbündete. China und Südafrika haben bereits an den Diktator appelliert, das Abkommen zu verlängern, und ihr Wort hat in Moskau Gewicht. Doch auch dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kommt eine wichtige Rolle zu. Sein Verhältnis zu Putin ist jüngst zwar abgekühlt. Dennoch ist der "Sultan" wichtiger Vermittler. Als Putin sich das letzte Mal weigerte, das Abkommen zu verlängern, war es maßgeblich Erdogan zu verdanken, dass dies einfach ignoriert wurde und die Transporte weitergingen. Putin gab schließlich klein bei. Es ist zu hoffen, dass er sich auch diesmal eines Besseren besinnt. Am besten, indem er gleich den Krieg beendet. Doch das ist leider eine Illusion.

