Begeisterung für Monarchie lässt nach

Ob Charles und Königin Camilla jedoch insbesondere junge Briten für die Monarchie begeistern können, ist fraglich. Denn diese stehen dem britischen Königshaus laut Umfragen überwiegend ablehnend oder zumindest gleichgültig gegenüber. Außerdem war das Ereignis ausgesprochen teuer. Sollten Millionen von Pfund für eine Krönung ausgegeben werden, wenn immer mehr Menschen auf der Insel auf die Unterstützung von Tafeln angewiesen sind? Diese Frage wurde auch in Großbritannien diskutiert. (...) Vor diesem Hintergrund hielt es die Organisation "Republik", die sich für die Abschaffung der Monarchie einsetzt, für angemessen, am Rand der Prozession zu demonstrieren. Toleriert wurde dies durch die Polizei jedoch nicht, zumindest nicht in jedem Fall. Einige Protestler wurden festgenommen. Was garantieren sollte, dass die Zeremonie ohne Zwischenfälle verläuft, könnte Folgen für den ohnehin schlechten Ruf der Metropolitan Police haben. Denn falls ein größer werdender Teil der Bevölkerung sich ein gewähltes Staatsoberhaupt wünscht, sollten die Menschen dies auch zum Ausdruck bringen dürfen.

