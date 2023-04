Straubinger Tagblatt

EU-Asylpolitik - Europa braucht Fachkräfte

Europa leidet unter einem eklatanten Mangel an Fachkräften und auch wenn die einzelnen Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Maßnahmen versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen. Nur die Geburtenrate anzukurbeln oder das Renteneintrittsalter zu erhöhen, wird nicht reichen, um den Wohlstand und Lebensstil in der Gemeinschaft zu halten. Am Ende wird es ohne den Zuzug von Talenten aus Drittstaaten nicht gehen. Nur fehlen für Fachkräfte die Anreize. Wer könnte es ihnen verdenken? Das mehrsprachige Europa mit seinen 27 Arbeitsmärkten und deren verschiedenen Bedingungen erscheint schlichtweg nicht attraktiv genug. Da orientieren sich zahlreiche Menschen lieber in Richtung USA oder Kanada. Das muss sich dringend ändern. Aber gehen wird das nur mit einem gesamteuropäischen Ansatz.

