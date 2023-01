Straubinger Tagblatt

Scholz in Davos: Das war zu wenig

Straubing (ots)

Nach seinen Ministern für Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit und Finanzen gab sich am Mittwoch auch Bundeskanzler Olaf Scholz im schweizerischen Davos die Ehre. Mit Spannung wurde seine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum erwartet. Doch wer hoffte, Scholz werde endlich die Führung zeigen, die er einst selbst versprochen hat, und die die Verbündeten von ihm erwarten, wurde enttäuscht.

Der Sozialdemokrat bleibt sich treu, beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine hat er einen großen Bogen um den Kampfpanzer Leopard gemacht. Immerhin: Der Kanzler ist als einziger der G7-Staats- und Regierungschefs überhaupt in die Schweiz gereist. Das aber ändert nichts daran: Die Bundesregierung hätte aus ihrem zahlreichen Erscheinen in Davos mehr machen müssen.

