Ungarn-Deal - Total-Blamage abgewendet

Straubing (ots)

Dennoch bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Gegenseitige Drohungen und Erpressungen - ist das der Umgang, den die EU-Länder und -Institutionen künftig miteinander pflegen wollen? Das wäre schwer mit den Werten vereinbar, die sich der Brüsseler Club auf seine Fahnen geschrieben hat. Was Ungarn angeht: Orbán dürfte weitere Konzessionen machen, um an die zurückgehaltenen Gelder zu kommen. Doch er wird ein Problemfall bleiben. Einer Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in weiteren Bereichen wird er nie zustimmen. Denn sonst würde er ja Erpressungspotenzial aus der Hand geben.

