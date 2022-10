Straubinger Tagblatt

Die Freien Wähler stehen fest an der Seite der CSU

Straubing (ots)

Wenn es eine Partei in Bayern gibt, bei der die Welt derzeit halbwegs in Ordnung ist, dann sind es die Freien Wähler (FW). Beflügelt durch den letzten "Bayerntrend", der die FW in der Wählergunst bei elf Prozent verortete, gab Parteivorsitzender und Landeswirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf der Landesversammlung am Wochenende wieder einmal Gas: Ziel bei der Landtagswahl im kommenden Jahr sei es, stärkste Kraft noch vor den Grünen zu werden. (...)

Aiwanger bringt seine Partei als Garant dafür ins Spiel, dass in Bayern nicht ein ähnliches "Chaos" wie im Bund ausbricht. Wähler, die also den konservativen Grundkurs in der Landespolitik beibehalten wollen, müssen die Freien Wähler wählen, denn allein schafft es die CSU nicht, so lautet die Botschaft. Er zieht damit die Lehre aus der Erkenntnis, dass kleine Parteien - wie jahrzehntelang die FDP - nur gewählt werden, wenn sie eine koalitionspolitische Funktion erfüllen.

