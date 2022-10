Straubinger Tagblatt

Einwanderung - Überforderung vermeiden

Straubing (ots)

Die Gesellschaft befindet sich in einer enormen Belastungsprobe, die durch eine neue Flüchtlingswelle aus anderen Staaten enorm verschärft würde. (...) Die Türkei will die Flüchtlinge aus Syrien loswerden, Serbiens russlandfreundliche Regierung lässt Menschen aus Drittstaaten ins Land und schickt sie weiter, Tschechien winkt sie durch. Das kann nicht länger hingenommen werden, da sind deutliche Worte gefragt, auch auf europäischer Ebene. Zur Not muss es wieder Grenzkontrollen geben. Gelingt es der EU nicht, besser zusammenzuarbeiten und ihre Außengrenzen zu schützen, könnte eine der größten europäischen Errungenschaften, die offenen Grenzen, bald passé sein.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell