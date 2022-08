Straubinger Tagblatt

Beziehungen zu China: Berlin muss Klarheit schaffen

Russisches Gas lässt sich ersetzen, wenn auch nur unter Mühen. Chinesische Technologie indes nicht. Selbst wenn leistungsstarke Mikrochips, wie es sie heutzutage in nahezu jedem Gerät gibt, auf absehbare Zeit in Europa produziert werden könnten, so wäre der Westen immer noch auf chinesische Rohstoffe angewiesen. Etwa auf die seltenen Erden, die zum größten Teil aus China stammen. Ginge es nach dem moralischen Empfinden, müsste Scholz auf Distanz zu China gehen. Geht es aber nicht. Schon die Russland-Sanktionen sind teuer erkauft, sie haben Deutschland schweren wirtschaftlichen Schaden zugefügt und wirken auf Jahre nach. Noch so eine Aktion könnte sich Berlin schlicht nicht leisten.

