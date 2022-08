Straubinger Tagblatt

Lindners Steuerpläne - Ein ordentliches Paket

Straubing

Neben der Abschaffung der kalten Progression hat Christian Lindner aber auch noch andere Dinge im Gepäck, die das Leben vor allem der Normalverdiener erleichtern werden. So steigt beispielsweise der Grundfreibetrag sowohl 2023 als auch 2024 um einiges an, was bedeutet, dass die Steuerpflicht erst später einsetzt. Außerdem soll der Spitzensteuersatz erst bei höherem Einkommen greifen, was dem angesprochenen, gut bezahlen Facharbeiter entgegenkommt. Nimmt man alles zusammen, dann kann man bei Lindners Plänen mit Fug und Recht von einem ordentlichen Stück Reformpaket sprechen. Was freilich nicht heißt, dass damit die Entlastung aller Bürger in diesen inflationsträchtigen Zeiten abgetan sein kann. Denn eines ist klar: All jene, die nicht in Steuerklassen leben, die nun einer Überarbeitung unterzogen werden, haben davon nichts. Für sie müssen andere Wege gefunden werden, um ihre bürgerliche Existenz auch unter diesen widrigen Umständen zu sichern. Hier muss es Transferzahlungen geben, die diesen Menschen ein Leben in Würde gestatten.

