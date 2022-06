Straubinger Tagblatt

9-Euro-Ticket: Schrauben am Langfristplan

Straubing (ots)

Was bei dem ganzen Hype ums 9-Euro-Ticket außer Acht gelassen wird: Es geht nicht darum, jetzt günstig Urlaub zu machen und bis nach Sylt zu fahren, sondern darum, an einem langfristigen Plan für die Alltagsmobilität zu schrauben. Würde die Politik dahingehend mehr Flexibilität wagen, könnte ein Umstieg auf die Bahn gelingen und Bayern tatsächlich zu einem Bahnland werden. Dass die Menschen Lust darauf hätten, zeigt sich derzeit an den Ticketautomaten - und ab dem Wochenende wohl auch in den Zügen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell